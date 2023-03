03.06.2016 | 18:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Ist Erfolg nur mit einer 60-Stunden-Woche möglich? Und wann bleibt Zeit für Familie, Freunde und eigene Interessen?



Sich selbst zu organisieren, ist die zentrale Herausforderung für die Bewältigung des Arbeitsalltages von Selbstständigen und Führungskräften. Effektives Selbstmanagement und wirkungsvolle Arbeitstechniken ermöglichen einen gut funktionierenden Geschäftsbetrieb und persönliche Freiräume.



Wir unterstützen Sie in diesem Seminar, Ihr Selbstmanagement zu optimieren, damit Sie mehr Kraft und Zeit für das Wesentliche haben! Sie lernen hilfreiche Instrumente kennen, um Ihre Arbeit im Hinblick auf Ihre Ziele und aktuelle Gegebenheiten besser zu planen.



Inhalte:

Persönliche und berufliche Ziele, Prioritäten definieren, eigene Leistungsfähigkeit berücksichtigen, Methoden des Zeitmanagements, effektive Arbeitsorganisation, Zeitgewinn durch gute Vor- und Nachbereitung von Telefonaten und Besprechungen, Organisationstipps für den Schreibtisch, Checklisten zur Aufgabenplanung.



Das Seminar "Zeit gewinnen durch vernünftiges Selbstmanagement" besteht aus zwei inhaltlich zusammenhängenden Terminen: am 03. Juni von 18.30 - 21.30 Uhr und am 04. Juni von 9.30 - 17.00 Uhr.



http://claudiakirsch.de/seminar/zeit-gewinnen-durch-vernuenftiges-selbstmanagement/



Weitere Informationen (auch über finanzielle Zuschüsse) T: 040 – 390 97 42





Veröffentlicht am: 17.03.2016