Auch auf der zweiten B2B NORD mit dabei

Hamburg (em/lmp) „Lernen Sie die NordExperten auf der zweiten B2B NORD des Regenta Verlags persönlich kennen. Die mittlerweile 26 Mitglieder freuen sich auf zahlreiche Besucher an dem Messestand.“



Warum treffen sich erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen jeden Mittwoch von 8 bis 9.30 Uhr? Warum ist dieser Termin für alle fest in die Wochenplanung integriert? Hauptsächlich geht es natürlich darum, Geschäfte mit einander zu machen, Empfehlungen zu geben und zu erhalten. Aber wenn unsere Mitglieder diese Frage beantworten, gibt es noch viele weitere Argumente. Es geht auch darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern. In regelmäßigen Fortbildungsblöcken geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen oder der Gruppe. Der Austausch der unterschiedlichen Branchen über ihre Erfahrungen im Umgang mit Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern steht im Vordergrund. Dadurch, dass man mehr über die Leistungsfähigkeit der anderen Unternehmer erfährt, kann den eigenen Kunden ein Mehrwert geboten werden. Unsere Mitglieder halten jeden Mittwoch einen 15-minütigen Vortrag über ihre Tätigkeiten. Zur Zeit halten immer zwei Mitglieder einen Gruppenvortrag.



Die einzelnen Gruppen wurden im Losverfahren zusammengestellt. Es kamen somit Kombinationen zustande, die zur Erarbeitung des Themas eine große Kreativität und das auseinandersetzen miteinander erforderten. Einige Mitglieder hatten Schwierigkeiten in der freien Rede vor einer Gruppe. Durch das regelmäßige üben und die Hilfe aus der Gruppe haben diese Mitglieder ihre Unsicherheit verloren. Unsere Gäste bestätigen, dass sie offen in der Gruppe aufgenommen werden. Uns geht es darum, die Menschen, die zu uns kommen, kennenzulernen und zu erkennen, ob sie zu uns passen könnten. Das neueste Projekt der NordExperten ist die Konzeption einer exklusiven Weiterbildungsakademie. Die ersten drei Workshops als Abendveranstaltung sind mit jeweils 18 Teilnehmern bereits erfolgreich gestartet. Für das gesamte Jahr 2013 sind 46 morgendliche Veranstaltungen terminiert, wir rechnen mit insgesamt 70 Gästen und freuen uns auf zehn neue Mitglieder.



Besuchen Sie die NordExperten als Gast auf einem der nächsten Treffen. Im Internet unter www.nordexperten. de können Sie sich einen Eindruck über die einzelnen Mitglieder machen – und sich direkt anmelden. Die Anzahl der Gäste pro Treffen ist auf maximal fünf Gäste begrenzt. So erreichen Sie die volle Aufmerksamkeit für sich und Ihr Unternehmen. Freuen Sie sich darauf, unsere Mitglieder kennen zu lernen.“

Veröffentlicht am: 29.11.2013