Ausbau des Firmenkundengeschäfts in Norderstedt

Norderstedt (em) Die HypoVereinsbank baut die Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Norderstedt aus. Ab sofort betreuen acht weitere Mitarbeiter vom Norderstedter Standort in der Europaallee 4 aus die Firmenkunden in der Region.



Der Standort wird von Ulf Podszus (48), Leiter Geschäftskunden Hamburg Mitte Ost, und Kai-Jürgen Aßmann (55), Leiter Firmenkunden Hamburg Ost, geführt. Die Bank betreut aus Norderstedt heraus etwa 1000 Geschäftskunden und rund 150 Firmenkunden. „In einer Marktanalyse haben wir herausgefunden, dass die Bedeutung des Marktes Norderstedt als Standort für kleine und mittlere Unternehmen weiter zunimmt. Mit unserem Ausbau unterstreichen wir dieses Ergebnis und zeigen wie wichtig auch für unser Haus der Standort Norderstedt ist“, so Ulf Podszus.



Die Bank setzt dabei bewusst auf Expansion bei der Versorgung der hiesigen Unternehmen mit Krediten: „Wir werden den Mittelstand Von links nach rechts: Ulf Podszus (Leiter Geschäftskunden), Bettina Riedmann (Firmenkundenbetreuerin), Gunnar Thiesen (Firmenkundenbetreuer), Claudia Bubolz (Geschäftskundenbetreuerin), Dirk Wagner (Geschäftskundenbetreuer) und Kai-Jürgen Aßmann (Leiter Firmenkunden), freuen sich über den geglückten Umzug in die Norderstedter Filiale.

Nicht im Bild: die beiden Assistentinnen Bettina Voß und Marion Laurich. der Region auch weiterhin bei seinen lnvestitionsvorhaben umfänglich unterstützen und haben unsere Kreditpolitik auf Wachstum gestellt“, kündigt Kai-Jürgen Aßmann an. Mit rund 16 Prozent verfügt die HypoVereinsbank über die höchste Eigenkapitalquote unter den deutschen Banken und ist damit nachhaltig lieferfähig. Mit dem ausgebauten neuen Betreuerteam in Norderstedt sollen auch neue Unternehmen von der Leistungsfähigkeit der HypoVereinsbank überzeugt werden. Den Unternehmern werden als Service zum Beispiel kostenlose Analysen ihrer Bilanzen und Branchen angeboten.

Veröffentlicht am: 17.09.2012