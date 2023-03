Blendschutz im Büro

Norderstedt (ab/lr) Sonnen- und Blendschutz ist gerade am Arbeitsplatz wichtig! Das weiß nicht nur jeder Unternehmer, der im Büro arbeitet, sondern auch die Experten von Suhr Innenausstatter.



Die Sonne blendet und spiegelt sich am Monitor. Das verschlechtert die Sicht, doch das muss nicht sein, weiß Raumausstattermeisterin Anja Fürstenberg: „Durch unsere Plissees und Blendschutz in unterschiedlichen Designs wird eine blendfreie Sicht auf den Bildschirm gewährleistet.“ Die hochwertigen Materialien von namhaften Herstellern sind langlebig und sorgen nebenbei noch für eine angenehme Lichtatmosphäre im Raum. Somit steigt das Wohlbefinden sowie die eigene Produktivität. Selbst für sogenannte Problemfenster finden die kreativen Raumausstatter ansprechende und auf die Wünsche des Kunden abgestimmte Lösungen. „Kommen Sie vorbei und überzeugen sich von unserem Angebot vor Ort. Gerne beraten wir Sie zu Ihren besonderen Vorstellungen und Wünschen persönlich“, lädt Anja Fürstenberg abschließend alle interessierten Unternehmer ein.



Foto: Stilvoll wird in Büros für den optimalen Lichteinfall gesorgt.

(Foto: germania-kg.com)

Veröffentlicht am: 24.07.2014