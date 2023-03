22.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) In Zeiten der Bedeutungszunahme sozialer Netzwerke für Journalismus und PR erlangen Blogger immer mehr Relevanz. Als sogenannte Influencer für bestimmte Themenfelder und Zielgruppen empfehlen sie sich als Wortführer und Multiplikatoren in bestimmte Publikums- und Themenbereiche hinein. Zeitgemäße PR-Konzepte sollten Blogger neben dem klassischen Journalismus als Distributoren eigener Botschaften vorsehen. Doch wie sollten Blogger angesprochen werden? Welche Eigenheiten gilt es zu beachten? Wie und mit welchen Darstellungsformen lassen sich Blogger für die eigene PR gewinnen und einbinden? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gilt es hier zu beachten? Dr Media Workshop "Blogger Relations" am 22. November 2016 in Hamburg unterstützt Sie bei der Beziehungspflege zu digitalen Meinungsführern.



In diesem eintägigen Media Workshop erfahren Sie, wie Sie richtig in Blogger Relations einsteigen und kennen die Möglichkeiten, interessante Blogger anzusprechen und zu begeistern. Sie wissen, wie Sie Blogger zu starken digitalen Multiplikatoren Ihrer Themen machen können.



Alle weiteren Informationen zum inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:





Veröffentlicht am: 11.10.2016