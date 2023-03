Dienstag | 14.04.2015 | Messe Halle Hamburg Schnelsen



BusinessPitch auf der B2B-NORD 14. April 2015



Sie suchen Ihre Bühne? Wir bieten sie!



Sie können ein Kunststück?



Sie bieten ein besonderes Produkt an?



Bei Ihnen ist jeder Kunde an der richtigen Adresse?



Dann stellen Sie sich und Ihr Unternehmen in maximal 90 Sekunden in einem Video vor.



http://youtu.be/LKPWXUyM4jk



Wir wollen wissen, was Sie zu bieten haben. Verraten Sie uns, was Sie und Ihre Idee so besonders macht.



Wir veröffentlichen Ihren Beitrag kostenlos auf unserer Homepage www.B2B-NORD.de sowie auf der dazugehörigen Smartpage www.B2B-NORD-MOBIL.de.



Sie wollen dabei sein und sich in der Kategorie „BusinessPitch“ vostellen?



Drei Fragen – 90 Sekunden Antwort



WER sind Sie?



WAS tun Sie?



WARUM unbedingt mit Ihnen?



Besuchen Sie die B2B NORD am 14. April in der Messe Halle Hamburg-Schnelsen.



Kommen Sie einfach zu mir an den Stand.



MesseHalle Hamburg Schnelsen

Modering 1

22457 Hamburg

Deutschland

http://www.hamburger-wirtschaftsmesse.de/



www.xing.com/events/businesspitch-b2b-nord-14-april-2015-1496868

Veröffentlicht am: 05.03.2015