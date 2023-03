Der erste Spatenstich ist gesetzt

Kaltenkirchen (em/ab) Am 10. Mai wurde um 11 Uhr der erste Spatenstich für den neuen Snickers Concept Store in Kaltenkirchen im neuen Gewerbegebiet Küsterland gesetzt.



Den Snickers Concept Store gibt es bereits seit 10 Jahren (und in anderen Rechtsformen seit weiteren 13 Jahren) in Kaltenkirchen nur wenige hundert Meter entfernt vom neu geplanten Standort in der Kieler Straße. Mit dem Neubau geht eine wesentliche Angebotserweiterung für Handwerker, Heimwerker und Outdoor-Fans einher. Der moderne Fachmarkt wird dann der größte Snickers Workwear Store in Nordeuropa sein. Geplant ist die Eröffnung für November diesen Jahres. „Ich bin sehr froh, dass es uns wieder einmal gelungen ist, ein in Kaltenkirchen ansässiges Unternehmen bei seinen Expansionsplänen zu unterstützen und in der Stadt Kaltenkirchen zu halten“, so Bürgermeister Hanno Krause.



„Die Ansiedlung des Snickers Concept Stores im neuen Gewerbegebiet Küsterland führt darüber hinaus zu einer städtebaulichen Aufwertung der Kieler Straße. Ich verspreche mir davon auch mehr Besucher für die Kaltenkirchener Innenstadt“, so der Bürgermeister weiter.

