Veröffentlicht am 25.11.2025

Kiel. Auf ihrer Jahresmitgliederversammlung im Holstenhallen Congress Center Schleswig-Holstein in Neumünster haben die Mitglieder des Landesverbandes Schleswig-Holstein des Wirtschaftsrates Dr. Christian von Boetticher mit großer Mehrheit für weitere zwei Jahre im Amt als Landesvorsitzender bestätigt.

Für von Boetticher, der seit 2019 auch Mitglied im Bundesvorstand des Wirtschaftsrates ist, ist es bereits die fünfte Wahlperiode. Er sagte nach seiner Wiederwahl: „Ich freue mich über den hohen Zuspruch durch unsere Mitglieder für das ganze Landesvorstandsteam. Das ist ein starkes Mandat, auch in den nächsten zwei Jahren die Anliegen der Mitglieder klar zu benennen und bei der Politik mehr Marktwirtschaft, weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und insbesondere Praxisnähe einzufordern.“

Ebenfalls in den Landesvorstand wiedergewählt wurden Prof. Dr. Stefan Liebing (Geschäftsführer, Conjuncta GmbH), Diana Pabst (Geschäftsführende Gesellschafterin, i & k software GmbH), Magnus von Buchwaldt (Geschäftsführer, rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG), Dr. Tilman Giesen (Rechtsanwalt und Notar, Lauprecht Rechtsanwälte Notare), Dr. John F. Näthke (Geschäftsführer, DIAKO Krankenhaus gGmbH) und Lars Osterhoff (Geschäftsführer, RI Invest GmbH & Cie. KG).

Neu in den Vorstand gewählt wurden Matthias Neumann (Geschäftsführender Gesellschafter, HIB Infra GmbH & Co. KG) und Jan Osterloh (Steuerberater und Rechtsanwalt, Parbs Osterloh Steuerberater & Rechtsanwalt).

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Jens Broder Knudsen (Geschäftsführender Gesellschafter, Sartori & Berger GmbH & Co. KG) und Reinhardt Hassenstein (Wirtschaftsjournalist).