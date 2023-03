Ein Team mit über 20 Jahren Branchenerfahrung

Hamburg (lr) Die J&G Personal Management GmbH ist ein inhabergeführtes Personaldienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung und Überlassung von qualifizierten kaufmännischen, technischen sowie medizinischen Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Segeberg hat sich mit den Inhabern Ralf Gajewski und Arne Jensen getroffen und sie zu ihrer jetzigen Situation und ihren Wünschen für die Zukunft befragt.



Wann haben Sie Ihr Unternehmen gegründet und wie kam es dazu?

Gegründet haben wir uns im Juli 2010. Wir kennen uns schon seit rund zehn Jahren. Damals haben wir im gleichen Personaldienstleistungsunternehmen gearbeitet. Wir wollten eigene Ideen, eigene Konzepte und unsere eigenen Vorstellungen in unserem Unternehmen umsetzen.



Wieviele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Zwei interne Mitarbeiter, einen Umschüler und aktuell 32 externe Mitarbeiter.



Welche Kundengruppen wollen Sie mit Ihren Dienstleistungen ansprechen?

Eigentlich alle Unternehmen, die qualifizierte Mitarbeiter suchen. Unabhängig davon, ob diese Positionen befristet im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder dauerhaft im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen sind. Vom kleineren Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern darf sich jeder angesprochen fühlen. Unser Schwerpunkt liegt jedoch beim Mittelstand. Durch unsere langjährige Berufserfahrung in der Personaldienstleistungsbranche verfügen wir über umfangreiche Kenntnisse des Personalmarktes und der relevanten Rekrutierungswege.



Was denken Sie, zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders gegenüber anderen, in Ihrer Branche, aus?

Wir sind an langfristigen Perspektiven für unsere Mitarbeiter interessiert. Den häufigen Wechsel zwischen den Beschäftigungen gibt es bei uns kaum und wird von unseren Kunden auch relativ selten nachgefragt. Wir vermitteln eher langfristige Beschäftigungen, zum Beispiel, wenn es um Elternzeitvertretungen, um Projektarbeiten oder um eine mittelfristige Übernahmeoption bei unserem Kundenunternehmen geht. Jede erfolgreiche Übernahme ist für uns die beste Werbung. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit kurzen Kommunikationswegen und stehen für eine vertrauensvolle sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit. Daher betrachten wir uns sowohl als Partner für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer und möchten diese zum beiderseitigen Erfolg zusammen bringen. Dabei stehen die notwendige Flexibilität, die Auswahl von qualifizierten Bewerbern, die persönliche Betreuung sowie der individuelle Service im Vordergrund.



Was sagen Sie zu Ihrer aktuellen Situation? Sind Sie zufrieden?

Ja, wir sind zufrieden. Unsere Situation ist gut und wir haben den Weg in die Selbstständigkeit nicht bereut.



Wo sehen Sie sich in der Zukunft?

Wir wollen weiter gesund wachsen und unser Unternehmen so ausbauen, dass wir auch in Zukunft für Unternehmen und Bewerber ein interessanter Dienstleister sind.



Wie sieht es mit Internet-Konkurrenz aus? Ist das ein Problem?

Wir sind der Meinung, dass der persönliche Kontakt in der Personaldienstleistung immer noch am Wichtigsten ist und setzen auf die individuelle und persönliche Betreuung unserer Kunden und Bewerber. Man muss sowohl seine Kunden als auch seine Kandidaten gut kennen, damit man diese zum beiderseitigen Erfolg zusammen bringen kann.



Auf welche Art machen Sie auf sich aufmerksam?

Wir schalten die von uns zu besetzenden Positionen auf Internet-Stellenbörsen und auf unserer Homepage. Interessierte können sich dort ein erstes Bild über die Vakanzen machen. Des Weiteren findet man uns auch auf sogenannten Jobbörsen, wie z.B. der Hamburger Karrierebörse, die von uns ins Leben gerufen wurde und mittlerweile zum achten Mal in Hamburg stattfindet.



Sind Sie mit Ihrem Standort zufrieden oder gibt es Änderungswünsche?

Wir fühlen uns hier im Hamburger Norden sehr wohl. Wir haben eine gute Verkehrsanbindung, ausreichend Parkplätze vor der Tür und unser Büro befindet sich in einem sehr ansprechenden, modernen Gebäude.



Was halten Sie von dem Image, das Personaldienstleister im Allgemeinen haben?

Wir glauben, dass sich das Image der Personaldienstleistungsbranche mittelfristig aufgrund der vorhandenen Tarifverträge und den Branchenzuschlägen weiter verbessern wird. Es gibt zwar noch immer „schwarze Schafe“, aber es werden weniger. Bestimmt 90 Prozent der Personaldienstleister machen einen ordentlichen Job, setzen die vorhandenen Tarifverträge korrekt um, behandeln ihre Mitarbeiter ehrlich und finden für eine große Anzahl von Menschen einen neuen berufliche Perspektive. Auch wir geben unser Bestes, damit unsere Bewerber und Mitarbeiter eine langfristige berufliche Beschäftigung über uns finden. Wir bieten unseren Mitarbeitern übrigens immer einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine übertarifliche Bezahlung, denn qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind unsere Visitenkarte beim Kunden. Circa 50 Prozent unserer Mitarbeiter werden von unseren Kunden in eine Festanstellung übernommen.



Foto: Die Geschäftsführer Ralf Gajewski und Arne Jensen nehmen ihre gesammelten Erfahrungen zusammen, um für ihre Kunden immer das beste Personal zu finden.

Veröffentlicht am: 05.11.2012