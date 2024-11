Veröffentlicht am 04.11.2024

Daldorf (em) Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Segeberg veranstaltete unter der Leitung ihrer Vorsitzenden Melanie Bernstein eine informative Veranstaltung in den Räumlichkeiten der mehrfach ausgezeichneten Firma Jorkisch (Joda) in Daldorf. Die CDU-Bundestagsabgeordnete stellte sich gemeinsam mit dem langjährigen MIT-Mitglied, erfolgreichen Unternehmer und Honorarkonsul der Republik Finnland den Fragen.

Unter dem Thema „Was braucht der Mittelstand wirklich?“ wurden in einem offenen Austausch zentrale Fragen diskutiert, die die Zukunft und Weiterentwicklung des Mittelstands betreffen. Gastgeber Bernd Jorkisch, eine Schlüsselfigur des schleswig-holsteinischen Mittelstandes, gewährte spannende Einblicke in das Familienunternehmen. Jorkisch zeigte auf, was den Betrieb zu einem erfolgreichen und stabilen Beispiel mittelständischen Unternehmertums macht. Melanie Bernstein erwies sich in der Diskussion als Geschäftsführerin einer mittelständischen Kommunikationsagentur versiert in den durch die Ampel-Regierung verursachten Herausforderungen des Mittelstandes.

Die Teilnehmer der Veranstaltung nutzten die Gelegenheit, sich mit Melanie Bernstein und Bernd Jorkisch auszutauschen und stellten zahlreiche eigene Ideen und Forderungen für eine verbesserte politische Unterstützung des Mittelstands vor. Die Themen reichten dabei von steuerlichen Entlastungen bis hin zur Reduzierung von Bürokratie.

Bernd Jorkisch zeigte an einigen Beispielen aus der Praxis in seinem Betrieb auf, dass eine allgemeine Leistungskultur, die von „Fördern und Fordern“ geprägt ist, durch die Politik neu belebt werden muss. Leistung muss Statussymbol werden, Anerkennung finden und sich lohnen. Deutschland muss sich wieder zu einer Leistungsgesellschaft entwickeln, dies ohne den sozialen Schutz hintenanzustellenden. Die Förderung der dualen Ausbildung muss entschlossen verfolgt werden, um die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands zu sichern - wichtig ist hierbei die Stärkung des mittleren Schulabschlusses. Ein wichtiger Baustein ist weiter, das Bürgergeld durch eine Bürgerhilfe zu ersetzen, dies mit der Verpflichtung der Empfänger sich einzubringen zu müssen, dort wo es möglich ist. Das bewerten die Teilnehmer als wichtige Aufgaben für die nächste Bundesregierung nach Abwahl der Ampel.

Melanie Bernstein betonte die Bedeutung des Mittelstands als tragende Säule der regionalen und nationalen Wirtschaft und sagte zu, die Anregungen der MIT in den politischen Diskurs auf Bundesebene einzubringen. Sie hob hervor, dass ein offener Dialog zwischen Politik und Mittelstand essentiell für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik sei und sie diesen auf weiteren Veranstaltungen mit Firmenbesuchen fortsetzen wird.

Foto: (vlnr.) Henning Schumacher (stellvertretender MIT Kreisvorsitzender), Patrick Seidel (Vorstand CDU Norderstedt), Sönke Siebke MdL (MIT-Vorstandsmitglied) , Melanie Bernstein MdB M(IT-Kreisvorsitzende), Bernd Jorkisch (Unternehmer und Honorarkonsul der Republik Finnland), Ursula Michalak (stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende) und Hans-Peter Küchenmeister (MIT-Mitgliederbeauftragter).