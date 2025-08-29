Veröffentlicht am 29.08.2025

Kreis Segeberg. Im August 2025 verzeichnete der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg einen saisonbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit. 8.326 Personen waren arbeitslos gemeldet, 93 mehr als im Vormonat.

Gegenüber dem August 2024 ist noch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 222 Personen zu verzeichnen. Der Abstand zum vergleichbaren Vorjahresmonat flacht sich weiter ab. Da auch die Beschäftigtenzahl im Kreis Segeberg weiter gewachsen ist, führt die gestiegene Arbeitslosenzahl nicht zu einer höheren Arbeitslosenquote.

Die Arbeitslosenquote betrug im August bei 5,1 Prozent und war damit identisch zum Juli. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 5,1 Prozent.

„Neben der konjunkturellen Entwicklung wirken sich in der Ferienzeit vor allem saisonale Faktoren auf den Arbeitsmarkt aus“, erläutert Ronald Geist, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Elmshorn. „Junge Menschen melden sich nach Abschluss von Schule oder Ausbildung häufig arbeitslos, sofern kein unmittelbarer Übergang erfolgt. Teilweise werden Phasen bewusst für einen Arbeitgeberwechsel genutzt. Gleichzeitig stellen Unternehmen in der Sommerzeit nur eingeschränkt Personal ein und nehmen Neueinstellungen häufig erst nach den Ferien wieder auf.“

Die Personalnachfrage ist mit 440 neu gemeldeten Stellen im August gegenüber dem Vormonat (429 Stellen) und auch dem Vorjahresmonat (380 Stellen) angestiegen. Wenn dies in den nächsten Wochen zu entsprechenden Neueinstellungen führt, kann die Herbstbelebung des Arbeitsmarktes positiver ausfallen als der diesjährige schwache Frühlingsstart.

Aktuell sind im Kreis Segeberg 2.211 sozialversicherungspflichtige Jobangebote gemeldet. Dies sind 41 mehr als im Vormonat, aber 233 weniger als vor einem Jahr. Die meisten Stellenangebote gab es im Kreis Segeberg in den Fertigungsberufen, den Verkehrs- und Logistikberufen, den Handelsberufen sowie den Gesundheitsberufen.

„Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten bleibt der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg auf einem stabilen Niveau. Eine zentrale Aufgabe bleibt es, die berufliche Qualifikation von Arbeitslosen und Beschäftigten an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen. Nur so können wir offene Stellen schneller besetzen und dem Fachkräftemangel langfristig begegnen“, sagt Ronald Geist.

Ausbildungsstart weiterhin möglich – 209 Ausbildungsplätze waren noch unbesetzt!

Anfang September starten wieder viele Jugendliche in ihre Ausbildungen. Es gibt aber auch Ausbildungsplätze, die noch frei sind. Im Einzelhandel werden noch viele Nachwuchskräfte gesucht, besonders für den Lebensmittelverkauf. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in den handwerklichen Berufen, sogar im kaufmännischen Bereich lagen noch Angebote vor. (siehe Top-Ten der unbesetzten Ausbildungsstellen im Kreis Segeberg)

„Bis in den Oktober geben Ausbildungsbetriebe passenden Bewerberinnen und Bewerbern meist eine Chance. Auch in den kommenden Wochen können Ausbildungsverträge geschlossen werden. Die Berufsberatung hilft, ein passendes Angebot zu finden. Ausbildungssuchende können sich kurzfristig telefonisch oder online bei uns melden“ sagt Ronald Geist.

Termine zur Berufsberatung können unter 0800 – 4 5555 00 (gebührenfrei) oder über die Webseite www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen vereinbart werden. Die Arbeitsagentur berät ganz nach Bedarf zu Ausbildung, Studium, Alternativen und Überbrückungsmöglichkeiten.

„Unsere Vermittlungsaktivitäten laufen weiter, um möglichst viele junge Menschen mit Betrieben zusammenzubringen. Mit Jugendlichen ohne Ausbildungsstelle sprechen wir auch über berufliche Alternativen oder Überbrückungen. Dazu gehören zum Beispiel betriebliche Langzeitpraktika in Form von Einstiegsqualifizierungen, die wir in Zusammenarbeit mit den Kammern initiieren. Diese eröffnen gute Chancen für einen Einstieg zum nächsten Ausbildungsbeginn“, betont Ronald Geist.

Für den Ausbildungsstart in diesem Jahr meldeten sich im Kreis Segeberg bislang 1.061 Ausbildungsplatzsuchende bei der Berufsberatung, dies sind 183 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Von den gemeldeten Bewerbern/innen waren Mitte August noch 279 auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Die Unternehmen haben 944 Berufsausbildungsstellen zur Besetzung aufgegeben, 113 weniger als im Vorjahreszeitraum. Von den gemeldeten Ausbildungsstellen sind 209 noch unbesetzt, beziehungsweise die Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Im Raum Norderstedt wurden davon bislang 348 Ausbildungsplätze gemeldet, 35 weniger als im Vorjahreszeitraum. 75 Stellen waren noch unbesetzt. Mit 342 Bewerbern/innen meldeten 42 Personen mehr als im Vorjahr ihr Interesse an einer Ausbildung. Von ihnen waren 89 im Juli noch unversorgt.