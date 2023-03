Gemeinsamer Erfolg in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (em/lm) Bei herrlichem Wetter am 7. Juni, war das Gemeinschaftsprojekt Stadtmarketing e.V. und businessclub Kaltenkirchen ein schöner Erfolg.



Initiator der erstmalig stattfindenden Innenstadtralley war Ralf Möller vom bck. „Die Ausarbeitung des Projektes Kaltenkirchener Einzelhändler und Besucher des Festes zum Mitmachen zu motivieren, wurde dann zur echten Herausforderung, die wir gemeinsam gemeistert haben“, so Veronika Podzins, Geschäftsführung des bck. „Unser Stand war gut besucht und wir sind mit netten Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch gekommen.“ Die Gewinner der drei Hauptpreise freuten sich über einen Tablett-PC, einen famila-Präsentkorb und einen Einkaufsgutschein von dodenhof.



Die Preise wurden vom Stadtmarketing und dem bck gesponsert, den Präsentkorb hat famila gesponsert. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf von 120 Euro werden dem Club25, eine Initative des Regenbogen e.V., gespendet. „Dieses gemeinsame Projekt und das Kennenlernen der anderen Festausschussmitglieder haben uns näher zusammengebracht, um sich für weitere Projekte für die Stadt Kaltenkirchen und seine Bürger zu engagieren“, erzählt Veronika Podzins weiter. Jeden letzten Montag im Monat findet ein bck- Abend statt. „Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie in der Gemeinschaft Erfahrungsaustausch und Verbindlichkeit suchen. Nette Kontakte und Gesprächspartner treffen Sie auf jeden Fall. Melden Sie sich gerne an, unter mail@bcksh. de.“



Foto: Die Mitglieder des Gemeinschaftsprojektes Stadtmarketing e.V. und businessclub Kaltenkirchen beim diesjährigen Stadtfest in Kaltenkirchen

Veröffentlicht am: 18.06.2014