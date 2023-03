Gründen einfacher machen

„Mehr Mut zur sozialen Marktwirtschaft – das braucht Deutschland. Zum Beispiel auf dem Energiemarkt. Das EEG macht Energie für Verbraucher und Unternehmen immer teurer, es gehört abgeschafft. Mehr brauchen wir auch vom Freihandel, als Exportnation leben wir davon. Wir setzen uns daher für TTIP und Ceta ein, um Wachstum gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen zu ermöglichen und neue Perspektiven für junge Menschen in ganz Europa zu schaffen.



Außerdem braucht Deutschland eine Digitalisierungsoffensive. Wir wollen den flächendeckenden Ausbau eines leistungsstarken Glasfasernetzes und schlagen zur Finanzierung die Privatisierung der Deutschen Post vor. Genauso wichtig sind mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die florierenden Handel erst möglich macht. Und wir wollen Deutschland zur Gründerhochburg machen. Um Gründen einfacher zu machen, muss überflüssige Bürokratie abgebaut werden, dafür profitieren alle Unternehmen. Wir fordern ein erstes bürokratiefreies Gründerjahr, der Gewerbeschein muss ausreichen, um loszulegen.“



Katja Suding

Stellv. Bundesvorsitzende der FDP

Vorsitzende der FDP-Fraktion in

der Hamburgischen Bürgerschaft

Veröffentlicht am: 01.02.2017