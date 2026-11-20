Veröffentlicht am 20.11.2026

Bad Segeberg/Bispingen. Skifahren, Netzwerken und ein gemeinsames Abendessen: Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Segeberg laden gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Heidekreis Celle am Sonntag, 29. November 2026, zum „Hanse-Date im Schnee“ ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Snow Dome Bispingen in der Lüneburger Heide.

Auf dem Programm steht ein winterlicher Nachmittag auf der Indoor-Piste. Erfahrung auf Skiern ist dabei keine Voraussetzung: Einsteiger erhalten eine Einführung durch WJ-Mitglied Marie. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann diese vor Ort auf eigene Kosten leihen. Ab etwa 18 Uhr lassen die Teilnehmenden den Tag gemeinsam im Restaurant Timberjacks Bispingen ausklingen.

Ausdrücklich willkommen sind auch Partner, Familien und Kinder. Für Teilnehmende aus dem Kreis Segeberg organisieren die Wirtschaftsjunioren bei Interesse Fahrgemeinschaften.

Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro für Mitglieder und ebenfalls 35 Euro für Begleitpersonen. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 23. November 2026, Abmeldungen sind bis zum 21. November möglich. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.wj-segeberg.de.

Unter dem Motto „Zusammen.wachsen – diesmal im Schnee“ wollen die beiden Kreisverbände den Austausch über die Landesgrenzen hinweg stärken.