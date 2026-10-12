Veröffentlicht am 12.10.2026

Bad Segeberg. Betrugsfälle enden für Unternehmen selten mit der Frage, ob eine Strafanzeige erstattet wurde. Wenn Zahlungen ausgelöst, Dokumente gefälscht oder interne Prozesse ausgenutzt werden, geht es schnell um mehr: um Beweissicherung, Rückgewinnung von Vermögen, Schadensersatz, Einziehung und die Frage, ob interne Kontrollen versagt haben.

Ein aktueller Beschluss des Bundesgerichtshofs zeigt, wie komplex solche Verfahren werden können. Der BGH entschied am 9. September 2026 in der Sache 2 StR 8/26 über ein Urteil des Landgerichts Gießen. Der Angeklagte war wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in 41 Fällen verurteilt worden, in einem Fall zugleich wegen banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung. Das Landgericht hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verhängt und außerdem Adhäsions- und Einziehungsentscheidungen getroffen.

Die Revision hatte nur einen begrenzten Erfolg: Der BGH strich eine einzelne zusätzliche Einzelstrafe, weil diese Tat nicht Gegenstand des Schuldspruchs geworden war. Im Übrigen blieben Schuldspruch, Strafausspruch, Kompensation, Einziehung und Adhäsionsausspruch ohne Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten.

Warum der Fall für Unternehmen relevant ist

Für Unternehmen ist der Beschluss nicht deshalb interessant, weil er spektakuläre neue Rechtsgrundsätze aufstellt. Seine Bedeutung liegt im praktischen Zusammenspiel mehrerer Ebenen: Betrugsvorwürfe können strafrechtliche Verurteilungen, Vermögensabschöpfung und zivilrechtliche Schadensersatzansprüche in einem Verfahren verbinden.

Gerade bei serienhaften Betrugsmodellen oder bandenmäßigem Vorgehen sind die wirtschaftlichen Folgen oft unübersichtlich. Wer hat gezahlt?

Wer hat was erhalten? Welche Beträge sind noch auffindbar? Welche Ansprüche können im Strafverfahren geltend gemacht werden? Und welche Unterlagen belegen den Schaden?

Das Adhäsionsverfahren zeigt, dass Geschädigte bestimmte zivilrechtliche Ansprüche bereits im Strafverfahren verfolgen können.

Die Einziehung wiederum dient dazu, aus Straftaten Erlangtes abzuschöpfen. Für Unternehmen kann beides wichtig sein: Einerseits geht es um die Rückgewinnung von Vermögen, andererseits um die saubere Dokumentation des eigenen Schadens.

Interne Kontrollen sind Teil der Schadensabwehr

Betrug trifft Unternehmen nicht nur von außen. Häufig nutzen Täter Schwachstellen in Zahlungsprozessen, Dokumentenprüfung, Zuständigkeiten oder Kommunikation. Deshalb beginnt Schadensbegrenzung nicht erst bei der Strafanzeige. Entscheidend ist, ob Unternehmen nachvollziehen können, wie eine Zahlung freigegeben wurde, wer geprüft hat und welche Warnsignale es gab.

Praktisch relevant sind insbesondere:

- klare Freigabeprozesse bei Zahlungen,

- Vier-Augen-Prinzip bei ungewöhnlichen Geschäftsvorgängen,

- Prüfung von Rechnungen, Identitäten und Kontoverbindungen,

- Dokumentation interner Entscheidungen,

- schnelle Sicherung von E-Mails, Chatverläufen und Buchungsunterlagen,

- definierte Abläufe für Verdachtsfälle.

Je besser diese Informationen vorliegen, desto eher lassen sich Schäden beziffern, Ansprüche vorbereiten und Strafverfolgungsbehörden strukturiert informieren.

Betrugsprävention ist Führungsaufgabe

Geschäftsführer, Vorstände und leitende Angestellte sollten Betrugsrisiken nicht als reines IT- oder Buchhaltungsthema betrachten.

Serienbetrug, gefälschte Dokumente und manipulierte Zahlungswege betreffen Organisation, Compliance und Krisenmanagement. Unternehmen müssen wissen, wer im Verdachtsfall entscheidet, wer externe Beratung einbindet und wie Kommunikation gegenüber Banken, Versicherern, Kunden oder Ermittlungsbehörden erfolgt.

Der BGH-Beschluss macht deutlich: Wenn ein Betrugssystem strafrechtlich aufgearbeitet wird, kann das Verfahren mehrere Jahre zurückliegende Vorgänge, zahlreiche Einzeltaten und erhebliche Vermögensfragen umfassen. Wer dann erst beginnt, Unterlagen zu ordnen, verliert Zeit.

Fazit

Betrugsfälle sind für Unternehmen nicht nur ein strafrechtliches Problem der Täter. Sie sind ein Belastungstest für interne Kontrollen, Dokumentation und Schadensmanagement. Wer Zahlungsprozesse absichert, Verdachtsfälle früh prüft und Beweise sauber sichert, verbessert nicht nur die Prävention. Er schafft auch die Grundlage, um Ansprüche im Strafverfahren oder zivilrechtlich besser verfolgen zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.