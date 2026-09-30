Veröffentlicht am 30.09.2026

Todesfelde. Die Wirtschaftsjunioren Segeberg laden am Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 18 Uhr zu einem besonderen Afterwork ins Barfußland nach Todesfelde ein. Gastgeber ist Wirtschaftsjunior Jonas Hövermann, der den Teilnehmenden zeigt, wie sich der sommerliche Freizeitpark für wenige Wochen im Jahr in einen aufwendig inszenierten Halloween-Park verwandelt.

Licht, Sound, Walking Acts und zahlreiche Effekte machen das Gelände in dieser Zeit zu einer völlig neuen Erlebniswelt. Bei einer exklusiven Führung erfahren die Gäste, was organisatorisch, technisch und unternehmerisch hinter der saisonalen Verwandlung eines ganzen Freizeitparks steckt.

Im Anschluss geht es gemeinsam durch den Park und über den rund einen Kilometer langen Gruselweg. Ausklingen lässt die Gruppe den Abend bei Grillwurst und Getränken – mit Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken in ungewöhnlicher Atmosphäre.

Eingeladen sind Mitglieder der Wirtschaftsjunioren sowie Interessierte.

Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 18 Uhr Barfußland, Am Sportplatz 11, 23826 Todesfelde Anmeldeschluss: 13.10.2026 Abmeldeschluss: 13.10.2026 Teilnahmegebühr externer Teilnehmer: : 25,00 Euro

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