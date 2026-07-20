Veröffentlicht am 20.07.2026

Nach Henstedt-Ulzburg (REWE), Bad Segeberg (EduART-BBZ) und Wahlstedt (Kleines Theater) freut sich die WKS, dass sich in diesem Jahr der Bad Bramstedter Bürgermeisters, Felix Carl, dafür eingesetzt hat, dass der Wirtschaftstag in seine Stadt kommt.

Mit dem Segeberger Wirtschaftstag veranstaltet die WKS das jährliche Forum für den gegenseitigen Austausch von Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Politik, Verbänden und Verwaltung im Kreis Segeberg.

„Der Segeberger Wirtschaftstag lebt von Begegnungen, neuen Perspektiven und dem direkten Gespräch zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren unserer Wirtschaftsregion", sagt Clemens Hermann, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg, „als WKS glauben wir an die Wirksamkeit von gegenseitigem Austausch und offenem Diskurs - dazu wollen wir einladen. Die Schön Klinik in Bad Bramstedt bietet dafür nicht nur tolle räumliche Voraussetzungen, sondern steht gleichzeitig für die wirtschaftliche Vielfalt unseres Kreises. Auch in diesem Jahr bereitet die WKS wieder interessante Impulse zu aktuellen Themen vor, die uns alle bewegen. Das Programm geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt."

„Der Segeberger Wirtschaftstag ist eine hervorragende Gelegenheit, Bad Bramstedt als starken und vielseitigen Wirtschaftsstandort in den Mittelpunkt zu rücken", sagt Bürgermeister Felix Carl. „Unsere Aufgabe als Stadt ist es, Menschen, Unternehmen und Institutionen zusammenzubringen und aus Gesprächen konkrete Möglichkeiten entstehen zu lassen. Genau das ist hier gelungen: Die WKS suchte einen passenden Veranstaltungsort, die Schön Klinik bietet hervorragende Bedingungen und Bad Bramstedt wird zum Treffpunkt für Wirtschaft, Politik und Verwaltung im gesamten Kreis Segeberg."

Die Schön Klinik Bad Bramstedt freut sich darauf, Gastgeberin der Veranstaltung zu sein und den Teilnehmenden einen Einblick in den Klinikstandort zu ermöglichen.

„Die Schön Klinik Bad Bramstedt steht als eine der größten psychosomatischen Fachkliniken Deutschlands für hochspezialisierte Behandlungsangebote sowohl im Akut- als auch im Rehabilitationsbereich. Gleichzeitig sind wir ein bedeutender Arbeitgeber und fest mit der Stadt und der Region verbunden." erklärt Klinikgeschäftsführerin Jana Schultze. „Wir freuen uns sehr, Gastgeberin des Segeberger Wirtschaftstages zu sein, unsere Klinik als modernen Gesundheits- und Arbeitsstandort zu präsentieren und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung über gemeinsame Zukunftsthemen ins Gespräch zu kommen."

Sollten Sie als Vertreterin oder Vertreter eines Unternehmens oder einer der Institutionen aus dem Kreis Segeberg Interesse an einer Teilnahme haben, schicken Sie gerne eine Mail an team@wks-se.de