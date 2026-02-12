Veröffentlicht am 12.02.2026

Kreis Segeberg. Nachhaltigkeit wird zum Finanzierungsfaktor: Ab 2026 legen Banken bei Kreditentscheidungen verstärkt Wert auf ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Die ZUKUNFTSWERKSTATT initiiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg (WKS), der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein und der Erfolgswerkstatt bietet Unternehmerinnen und Unternehmern im März an drei Terminen praxisnahe Einblicke, wie sie diese Anforderungen als Wettbewerbsvorteil nutzen können.

Was lange als “nice to have” galt, wird zunehmend messbar und entscheidungsrelevant: Umweltverantwortung, soziales Engagement und gute Unternehmensführung beeinflussen künftig nicht nur das Image, sondern ganz konkret die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen. Carina Pofahl und Alexander Sonders von der MBG Schleswig-Holstein zeigen in ihren Impulsvorträgen, wie nachhaltiges Handeln und verantwortungsvolle Unternehmensführung die Wettbewerbsfähigkeit stärken – und welche Rolle ESG-Kriterien bei Bankgesprächen spielen.

Die Veranstaltungen finden in regional ansässigen Betrieben statt und bieten neben den fachlichen Impulsen auch die Möglichkeit zum Netzwerken und zum Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Bei optionalen Betriebsführungen können die Teilnehmenden zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen der gastgebenden Unternehmen werfen.

Die Termine im Überblick

3. März 2026, 18:00 Uhr in Seth

MiE medical imaging electronics, Hauptstraße 112, 23845 Seth Optionale Betriebsführung: 17:30 Uhr

4. März 2026, 18:00 Uhr in Henstedt-Ulzburg

Werkmeister Schlafmanufaktur, Siebenstücken 3-5, 24458 Henstedt-Ulzburg Optionale Betriebsführung: 17:30 Uhr

5. März 2026, 18:30 Uhr in Bad Segeberg

Gummi Hamann, Asternweg 1, 23795 Bad Segeberg Optionale Betriebsführung: 18:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter folgendem Link möglich: Anmeldung zur Zukunftswerkstatt 2026

Wie bei allen Veranstaltungen der ZUKUNFTSWERKSTATT erwartet die Teilnehmenden auch diesmal ein lockeres, praxisnahes Format ohne Krawattenpflicht – inklusive der bei den Unternehmerinnen und Unternehmern beliebten Currywurst in rustikalem Ambiente.

Die ZUKUNFTSWERKSTATT ist eine Veranstaltungsreihe der Wirtschaftsförderung Kreis Segeberg (WKS) in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein. Sie bietet regionalen Unternehmen praxisnahe Einblicke, Inspiration und Austausch zu relevanten Wirtschaftsthemen – kompakt, regional und mit Fokus auf konkrete Geschäftsmöglichkeiten.

Hier können Sie sich anmelden: Anmeldung zur Zukunftswerkstatt 2026