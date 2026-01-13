Veröffentlicht am 13.01.2026

Bad Bramstedt. Auch in diesem Jahr laden die Wirtschaftsjunioren Segeberg gemeinsam mit der WKS und der IHK zu Lübeck herzlich ein zum Empfang der jungen Wirtschaft am Sonntag 08. Februar 2026, ab 10:00 Uhr im Schloss Bad Bramstedt, Bleeck 16, 24576 Bad Bramstedt.

Das diesjährige Thema lautet:„Zusammenwachsen – Wirtschaft trifft Politik“

Nach einer kurzen Begrüßung ab 10:00 Uhr erwartet Sie ab ca. 11:00 Uhr ein Panel Talk, der sich der Frage widmet, wie Wirtschaft, Politik und gesellschaftliches Engagement gemeinsam wirken und zusammenwachsen können – mit besonderem Blick auf die Rolle der Wirtschaftsjunioren.

Auf dem Podium begrüßen wir:

Martin Mehnert, Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Hanseraum und Unternehmer.

Felix Carl, Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt

Julia Podzins, Unternehmerin aus Kaltenkirchen

Im Anschluss Netzwerken bei einem kleinen Snack und kühlen Getränken in besonderer Atmosphäre.

Bitte beachten Sie: Die Plätze sind begrenzt.

Die Wirtschaftsjunioren Segeberg freuen sich auf inspirierende Gespräche, neue Impulse und einen starken Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und jungen Gestalterinnen und Gestaltern unserer Region.

Anmeldung direkt hier: Anmeldung