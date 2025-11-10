B2B Wirtschaft

Zukunftswerkstatt:
Mit Dänemark verbunden - jetzt Wachstumschancen nutzen

Zukunftswerkstatt - Mit Dänemark verbunden - jetzt Wachstumschancen nutzen

Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg im Gespräch mit Unternehmern. Thema sind die Möglichkeiten, die die Fehmarnbeltquerung für die Wirtschaft im Kreis Segeberg bietet.

Nächster Termin der Zukunftswerkstatt: 19.11.2025 in Kaltenkirchen bei der Volker Mohr Spedition um  18:00 Uhr. Anmeldung bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg

Veröffentlicht am 10.11.2025

# Zukunftswerkstatt # Dänemark # A20 # Fehmarnbelt # Gewerbe

Anbieter

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH

Firmendetails

Kurhausstraße 1
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Wirtschaft

Ansprechpartner

Herr Clemens Hermann
Tel.: 04551 90 86 2-0
E-Mail: info@wks-se.de

Web: www.wks-se.de

Impressum

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH

Produkte & Leistungen

Wirtschaftsförderung Gewerbeimmobilien Immobilien Gewerbegrundstücke Entwicklungsgesellschaft Gewerbeflächen Kreis Segeberg NORDGATE EGNO WKS unternehmen Politik HanseBelt Fachkräfte Der echte Norden Tourismus Frau & Beruf Zusammenarbeit Netzwerk Norderstedt Kaltenkirchen Henstedt-Ulzburg Bad Segeberg Wahlstedt Trappenkamp Bad Bramstedt Metropolregion Hamburg Visit Segeberg Binnenland regional
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

