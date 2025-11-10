Zukunftswerkstatt:
Mit Dänemark verbunden - jetzt Wachstumschancen nutzen
Zukunftswerkstatt - Mit Dänemark verbunden - jetzt Wachstumschancen nutzen
Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg im Gespräch mit Unternehmern. Thema sind die Möglichkeiten, die die Fehmarnbeltquerung für die Wirtschaft im Kreis Segeberg bietet.
Nächster Termin der Zukunftswerkstatt: 19.11.2025 in Kaltenkirchen bei der Volker Mohr Spedition um 18:00 Uhr. Anmeldung bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg
Veröffentlicht am 10.11.2025
Anbieter
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH
Firmendetails
Kurhausstraße 1
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Wirtschaft
Ansprechpartner
Herr Clemens Hermann
Tel.: 04551 90 86 2-0
E-Mail: info@wks-se.de
Web: www.wks-se.de