Veröffentlicht am 21.05.2026

Bad Segeberg. Was passiert, wenn zentrale Entscheidungsträger eines Unternehmens plötzlich nicht erreichbar sind – durch Krankheit, Unfall oder andere ungeplante Auszeiten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die ZUKUNFTSWERKSTATT-Tour im Juni 2026 unter dem Titel: „Führung ohne Chef – damit Ausfall nicht Stillstand bedeutet."

In vielen Betrieben hängt wertvolles Wissen an einzelnen Personen: Passwörter, Abläufe, Kundenabsprachen, Vertragsdetails oder Entscheidungswege. Fehlen klare Regelungen, wird das im Ernstfall schnell zur Herausforderung. Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe steht deshalb die Frage, wie Unternehmen sich organisatorisch so aufstellen können, dass sie auch ohne ständige Anwesenheit der Geschäftsführung handlungsfähig bleiben. Themen wie Wissensmanagement, Vertretungsregelungen, Übergabestrukturen und der „Notfallkoffer fürs Unternehmen" spielen dabei eine zentrale Rolle.

Als Referent steht Dr. Gregor Diehl zur Verfügung, ehrenamtlicher Mentor für Unternehmen in Schleswig-Holstein. Er zeigt praxisnah, wie Betriebe mit alltagstauglichen Lösungen klare Strukturen und mehr Sicherheit schaffen können.

Neben spannenden Einblicken in die gastgebenden Betriebe erwartet die Teilnehmenden ein Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern – in gewohnt rustikalem Ambiente, inklusive der beliebten Currywurst.

Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam von der WKS und der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein ausgerichtet und findet an drei Terminen statt:

23. Juni 2026 | 18:00 Uhr, Jakob Thaler GmbH, Hunenkamp 6–12, 24576 Bad Bramstedt (opt. Betriebsführung 17:30 Uhr)

| 18:00 Uhr, Jakob Thaler GmbH, Hunenkamp 6–12, 24576 Bad Bramstedt (opt. Betriebsführung 17:30 Uhr) 24. Juni 2026 | 18:00 Uhr, Tischlerei Lohse, Henstedter Str. 25, 24629 Kisdorf (opt. Betriebsführung 17:30 Uhr)

| 18:00 Uhr, Tischlerei Lohse, Henstedter Str. 25, 24629 Kisdorf (opt. Betriebsführung 17:30 Uhr) 30. Juni 2026 | 18:00 Uhr, Tischlerei Schlüter, Dorfring 47, 24598 Boostedt (opt. Betriebsführung 17:30 Uhr)

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