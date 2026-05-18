Veröffentlicht am 18.05.2026

Norderstedt. Unter dem Titel „Burger mit der Bürgermeisterin" veranstalten die Wirtschaftsjunioren am Donnerstag, 21. Mai 2026, einen Netzwerkabend im Restaurant Hopfenliebe in der Rathausallee 60. Beginn ist um 18:00 Uhr. Als Gast erwartet wird Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder, die mit den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch kommen möchte.

Im Mittelpunkt des Abends steht der direkte Austausch zwischen junger Wirtschaft und kommunaler Verwaltung. Welche Themen bewegen die Betriebe vor Ort, welche Perspektiven hat die Stadt – und wo lassen sich gemeinsame Ansätze finden? In lockerer Atmosphäre soll dazu offen und auf Augenhöhe diskutiert werden.

Für die Verpflegung stehen drei Burger-Varianten zur Auswahl: klassisch mit Beef, vegetarisch oder vegan. Die gewünschte Variante kann bei der Anmeldung angegeben werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person für Mitglieder der Wirtschaftsjunioren, externe Gäste zahlen 30 Euro.

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