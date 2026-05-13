Veröffentlicht am 13.05.2026

Bad Segeberg. Mit großer Geschlossenheit und einem klaren Bekenntnis zum Zusammenhalt hat die Maler- und Lackierer-Innung für den Kreis Segeberg im Rahmen ihrer turnusgemäßen Wahlen anlässlich der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

Am 13. April 2026 wurde Malermeister Joscha Köppen einstimmig zum neuen Obermeister gewählt. Er folgt auf Ansgar Schroedter, der das Amt nach sechs Jahren engagierter Tätigkeit in jüngere Hände übergab.

Dem neuen Obermeister stehen künftig Thorben Potratz aus Norderstedt als stellvertretender Obermeister, Ole Petersen aus Nahe als Lehrlingswart sowie Matthias Jessen aus Seth als Kassenführer zur Seite.

Die Wahlen für Vorstand und Ausschüsse erfolgten geschlossen und unterstrichen damit eindrucksvoll das Vertrauen, die Solidarität und den starken Zusammenhalt innerhalb der Innung.

Neben den Wahlen bot die Versammlung den Mitgliedern traditionell auch fachlichen Austausch zu aktuellen Themen des Handwerks. Rechtsanwalt Michael Simon von rbi Baurecht Immobilienrecht referierte zu aktuellen rechtlichen Fragestellungen aus der Praxis.

Foto:Thorben Potratz, Matthias Jessen, der ehemalige Obermeister Ansgar Schroedter, Ole Petersen und der neue Obermeister Joscha Köppen