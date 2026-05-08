Veröffentlicht am 08.05.2026

Kaltenkirchen. Am 6. Mai 2026 nahmen rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg sowie der umliegenden Region an der dritten Netzwerkveranstaltung "Kaki meets HU" teil. In Kooperation mit der Handwerkskammer Lübeck und mit Unterstützung der regionalen Gewerbevereine Kaltenkirchener Ring und HHG (Handel, Handwerk und Gewerbe) aus Henstedt-Ulzburg luden die Wirtschaftsförderungen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in das Hotel "The Great North" HolstenTherme Resort-Hotel in Kaltenkirchen ein. Geboten wurden kurze Impulsbeiträge von lokalen Unternehmen und eine Reihe von Workshops, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Umsetzungsschritte entwickeln konnten.

"Wir haben deutlich gespürt, wie groß das Interesse an Themen wie Mitarbeiterbindung durch zeitgemäße Führung, Benefits im Arbeitsalltag und einer starken Arbeitgebermarke ist – das zeigt, dass sich Unternehmen aktiv und zukunftsorientiert mit ihrer Rolle als Arbeitgeber auseinandersetzen", sagte Sabine Ohlrich von der Wirtschaftsförderung Kaltenkirchen. "Gerade dieser Wille, neue Wege zu gehen und Arbeitsbedingungen attraktiv zu gestalten, ist ein starkes Signal für die Region."

Nadja Garske-Neumann von der Wirtschaftsförderung Henstedt-Ulzburg betonte: "Es wurde sehr klar, dass nachhaltiger Erfolg nur gelingt, wenn Unternehmen beides im Blick haben: erfahrene Fachkräfte wertschätzen und halten sowie junge Talente frühzeitig fördern und langfristig binden. Genau darin liegt eine große Chance, dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen und sich als moderner Arbeitgeber zu positionieren."

Die Teilnehmenden erhielten die Möglichkeit, jeweils an drei von fünf Thementischen praxisnahe Impulse zu bekommen und die Herausforderungen der Mitarbeiterbindung gemeinsam zu bewältigen. Dabei standen auch Lösungen für das Handwerk auf der Agenda:

Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden langfristig motivieren?

Welche Benefits sind im Arbeitsalltag tatsächlich wirkungsvoll?

Und welche modernen Führungskonzepte können die Bindung von Fachkräften unterstützen?

Moderiert wurde die Veranstaltung von Ute von Strünk, einer Expertin für Personalentwicklung. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung half sie den Teilnehmenden, die Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und praxisnahe Lösungen zu entwickeln.

Kaltenkirchens Bürgermeister Stefan Bohlen, der die Veranstaltung gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt der Gemeinde Henstedt-Ulzburg eröffnete, unterstrich die Bedeutung des Formates: "Kaki meets HU ist eine hervorragende Gelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen unseren Kommunen weiter zu vertiefen. Indem wir Unternehmen aus beiden Regionen gezielt miteinander vernetzen, schaffen wir nicht nur neue wirtschaftliche Impulse, sondern stärken auch nachhaltig die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer beiden Standorte".

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt betonte: "Attraktive Arbeitgeber sind die Basis für starke Wirtschaftsstandorte – genau das ist der Kern dieser Veranstaltung. Beim Business-Talk zum Thema Mitarbeiterbindung wird ein Thema aufgegriffen, das viele Unternehmen bewegt. Mein Wunsch ist, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer aus dem heutigen Format mindestens eine Idee mitnimmt und diese schon morgen in die Praxis umsetzt."

Betriebsberater der Handwerkskammer Lübeck, Kai-Uwe Steding, ergänzt: "Es ist immer wieder toll zu sehen, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer sich auf Augenhöhe begegnen, gemeinsam diskutieren und so echte Impulse für den Betriebsalltag mitnehmen."

Der Abend bot zudem viel Raum für Networking und den Austausch von Ideen zwischen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Personalverantwortlichen und Ausbildenden. "Viele der Teilnehmenden berichteten von wertvollen neuen Impulsen, die sie direkt in ihren Betrieben umsetzen wollen", so das Organisationsteam. "Kaki meets HU war ein voller Erfolg und die nächste Veranstaltung ist bereits in Planung."