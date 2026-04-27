Veröffentlicht am 27.04.2026

Kaltenkirchen. Wie Nachhaltigkeit konkret im Unternehmensalltag verankert werden kann, welche Rolle junge Mitarbeitende dabei spielen und welche innovativen Ansätze bereits heute in Kaltenkirchener Betrieben umgesetzt werden – all das stand im Mittelpunkt des 14. Unternehmerforums der Stadt Kaltenkirchen in Kooperation mit dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (BAUM) e.V.

Im Bürgerhaus der Stadt kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung zusammen, um Einblicke in das Projekt der SDG-SCOUTS® zu erhalten. Die frisch zertifizierten Nachwuchskräfte präsentierten ihre Projekte, berichteten aus der Praxis und zeigten eindrucksvoll, wie nachhaltige Entwicklung in Unternehmen konkret gestaltet werden kann.

Vor einem Jahr wurde der Grundstein für das SDG-Cluster in Kaltenkirchen gelegt. Das Unternehmerforum machte nun sichtbar, wie sich diese Initiative weiterentwickelt hat und welchen Mehrwert sie für die beteiligten Unternehmen bietet. Die vorgestellten Projekte reichten von ressourcenschonenden Maßnahmen über optimierte betriebliche Abläufe bis hin zu neuen Ansätzen in der internen Kommunikation.

"Die SDG-SCOUTS® zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein in unseren Nachwuchskräften steckt. Sie bringen wichtige Impulse in die Unternehmen und tragen dazu bei, Nachhaltigkeit ganz praktisch vor Ort umzusetzen", betonte Bürgermeister Stefan Bohlen.

Ergänzt wurden die Praxisberichte durch einen fachlichen Impuls von Lina Weigel (B.A.U.M. e.V.), die die Schulungsreihe der SDG-SCOUTS® vorstellte. Diese setzt gezielt auf die Entwicklung von Kompetenzen in zentralen Zukunftsthemen und unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige Strategien langfristig zu verankern.

"Das große Interesse und die Qualität der vorgestellten Projekte zeigen, dass wir mit dem SDG-Cluster in Kaltenkirchen auf dem richtigen Weg sind. Die enge Vernetzung der Unternehmen und die gezielte Förderung junger Mitarbeitender zahlen sich aus – für die Betriebe selbst und für den gesamten Standort", erklärte Sabine Ohlrich von der Wirtschaftsförderung Kaltenkirchen.

Neben den inhaltlichen Beiträgen bot das Unternehmerforum auch Gelegenheit zum intensiven Austausch und zur Vernetzung. Beim anschließenden Mittagsimbiss wurden Kontakte vertieft und neue Ideen für zukünftige Kooperationen entwickelt.

Mit dem 14. Unternehmerforum setzt die Stadt Kaltenkirchen ein weiteres starkes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und die aktive Einbindung von Nachwuchskräften in zentrale Zukunftsfragen. Eine Fortsetzung des Clusters ist geplant. Hierfür werden weiterhin neue Mitglieder gesucht, die sich und ihre Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit weiterentwickeln möchten.