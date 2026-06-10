Veröffentlicht am 10.06.2026

Norderstedt. Am 21. Juni verwandelt sich das Airport Plaza Hotel von 11:00 bis 17:00 Uhr in eine lebendige Erlebniswelt: Unter dem Motto „Danke sagen und gemeinsam feiern“ lädt das Haus am Südportal 2 zum großen Sommerfest ein.

Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch das gesamte Hotel – mit zahlreichen Mitmach-Stationen und spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Gemeinsam mit verschiedenen Partnerunternehmen präsentiert sich das Hotel von seiner vielseitigen Seite.

Freuen Sie sich darauf, unsere Partnerunternehmen live vor Ort zu treffen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer stehen Ihnen gerne für Fragen, Gespräche und persönliche Einblicke zur Verfügung.

Mit dabei ist das BNI Netzwerk mit unterschiedlichen Unternehmen und Ausstellern wie:

• MTH Coaching Training Naturerleben

• BLUE LEMON Marketing

• H&M Automobile GmbH

• Koffietied Röstkaffee

• Silent Confidence Coaching

• DAHLER & COMPANY

• Aldag – Agentur für Printmedien

Außerdem finden Sie Vertreter des BDS Nord – Bündnis der Selbständigen, der Interessengemeinschaft Nettelkrögen, die Modellschau Hamburg Airport, Mary Kay Kosmetik sowie den Führungskräfte e. V..

Für musikalische Unterhaltung sorgen Live-DJ Brinkmann sowie die Band Maroon to Black & Guiding Lights und schaffen den passenden Soundtrack für einen sommerlichen Tag.

Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Zauberhafte Begegnungen mit Prinzessinnen von Fairytale Event, eine Hüpfburg und kreative Mitmachaktionen garantieren Spaß für die kleinen Gäste.

Kulinarisch dürfen sich Besucher auf eine breite Auswahl freuen – mit Unterstützung von Partnern wie Magnus, Rauch, Bimmerle, Carlsberg, Selgros und Nordmann.

Ein absolutes Highlight bildet die große Tombola zugunsten des Blauer Rettungs Stern e. V.. Das Besondere: Es gibt keine Nieten – jedes Los gewinnt! Attraktive Preise wie Hotelübernachtungen, Gutscheine und Sporttickets warten auf glückliche Gewinner.

Ein Tag voller Genuss, Begegnungen und Unterhaltung – das Airport Plaza Hotel freut sich auf zahlreiche Gäste.