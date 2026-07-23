Veröffentlicht am 23.07.2026

Neumünster. Großflächige Krisenszenarien und die allgemeine Sicherheitslage haben dazu geführt, dass Deutschland auf vielen Ebenen resilienter werden muss. Cyberangriffe nehmen deutlich zu. Mittlerweile häufiger werden elektronische Kundendaten gestohlen, IT-Systeme funktionieren dann nicht mehr und Hacker erpressen Geld. Keine Seltenheit mehr, dass Unternehmen auch in wirtschaftliche Nöte nach so einem Angriff geraten.

Mit dem in diesem Jahr verabschiedeten NIS-2-Umsetzungsgesetz wurde der Kreis der zum Handeln verpflichteten Unternehmen erheblich erweitert. Im Fokus stand zunächst die IT-Sicherheit. Mit dem neuen KRITIS-Dachgesetz wird dann auch die physische Sicherheit adressiert. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre Sicherheitsstruktur anzupassen und regulatorische Vorgaben umzusetzen.

Hans-Joachim Schulten, IT-Sicherheitsexperte und Berater für Management-Systeme aus Bordesholm wird über die rechtlichen Anforderungen berichten und Empfehlungen abgeben, wie Unternehmen zu einer Risikoeinschätzung und zu schützenden Maßnahmen ihrer Informationstechnik kommen.

Die Wirtschaftsagentur Neumünster lädt ein zum Vortrag

Krisen. Katastrophen und Konflikte - Vom Erkennen zum Gestalten

Mittwoch, 19. August 2026

17:00 bis 19:00 Uhr

LOG-IN Gründerzentrum

Memellandstraße 2, 24537 Neumünster

Durch die begrenzte Teilnehmerzahl werden Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Mit der Veranstaltungsreihe „Krisen. Katastrophen. Konflikte.“ schafft die Wirtschaftsagentur Neumünster Raum für Wissen, Austausch und neue Perspektiven. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werden aktuelle Themen aufgegriffen und gezeigt, wie Unternehmen ihre Vorsorge stärken und auch in herausfordernden Zeiten handlungsfähig bleiben können.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 30. September, 11. November und 3. Dezember 2026, jeweils ab 17:00 Uhr, statt.