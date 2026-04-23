Veröffentlicht am 23.04.2026

Neumünster. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Neue Tools, neue Versprechen, neue Buzzwords – und kaum ist eines etabliert, steht schon das nächste vor der Tür. Doch im Alltag Ihrer Unternehmen drängen ganz andere Themen nach vorne: wachsende Erwartungen von Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden, steigende Komplexität und spürbarer Fachkräftemangel. Gerade in Betrieben ab 20 Beschäftigten – ob Handwerk, Handel, Industrie oder Dienstleistung – erhöht das den Druck auf Führung, Organisation und Zusammenarbeit erheblich.

Das erwartet Sie in den Webinaren:

Einordnung statt Hype am Freitag, 8. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr > direkt anmelden

Neue Rollen, neue Schwerpunkte am Mittwoch, 13. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr > direkt anmelden

Zwischenmenschliche Führung im Wandel am Donnerstag, 21. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr > direkt anmelden

Diese Frühstücks-Webinarreihe lädt Sie ein, kurz innezuhalten – und den Blick auf das zu richten, was wirklich zählt:

Was macht KI mit Führung, Organisation und Zusammenarbeit?

Was bedeutet das konkret für Ihre Rolle als Führungskraft oder Unternehmerin bzw. Unternehmer?

Keine Tool-Schlacht. Kein Technik-Overload. Sondern klare Einordnung, ehrliche Reflexion und konkrete Impulse für Ihren Führungsalltag – serviert in drei gut verdaulichen Frühstücksangeboten.

Warum teilnehmen?

Kurz & kompakt

Klarer Fokus auf Führung und Organisation

Hohe Passung zur Realität des Mittelstands

Netzwerk & Austausch

Praxisnah, reflektiert und sofort anschlussfähig

Seit über 25 Jahren unterstützt Susanne Fehlhaber mit „erfolgsfaktor personal“ mittelständische Unternehmen in Organisationsentwicklung, Führung und zukunftsfähige Zusammenarbeit. Begleitet wird sie von Oliver Welling, Experte für KI, digitale Transformation, KI-Strategie und -Organisationsentwicklung.

Impuls 1: Einordnung statt Hype - mit 3 konkreten KI-Cases

Was bedeutet diese Entwicklung – vielleicht auch dieser Hype – ganz konkret für Sie als Führungskraft, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einem mittelständischen Betrieb? Wir geben Ihnen am 8. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr einen anschaulichen Einblick in 3 KI-Cases rund um Führung und sprechen darüber, • was KI heute leisten kann – und was nicht, • welche Erwartungen realistisch sind, • und welche Begriffe man kennen sollte, um sicher mitreden und entscheiden zu können.

Ganz nebenbei ordnen wir ein, welche Veränderungen auf Führung und Zusammenarbeit zukommen – für Führungskräfte, Mitarbeitende und Teams in Unternehmen jeder Größe.

Ihr Quick Win: Sie nehmen eine konkrete, sofort nutzbare KI-Anwendung für sich selbst als Führungskraft mit – praxiserprobt und alltagstauglich

Impuls 2: Neue Rollen, neue Schwerpunkte – Führung und Mitarbeit im KI-Zeitalter

Nach dem ersten Einblick in die KI-Führungswelt wenden wir am 13. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr uns der Frage zu: Was verändert sich eigentlich an Rolle, Aufgabe und Erwartung – für Führungskräfte und Mitarbeitende?

Führung bekommt neue Schwerpunkte.

Mitarbeitende übernehmen andere Verantwortlichkeiten.

und Zusammenarbeit funktioniert dann besonders gut, wenn kollektive Intelligenz bewusst genutzt wird.

Anhand praxisnaher Beispiele aus dem Mittelstand zeigen wir,

wie sich Rollen und Aufgaben verschieben,

welche Skills künftig wichtiger werden,

und warum "Schwarmintelligenz" mehr ist als ein Modewort – wenn man es richtig gestaltet.

Ihr Quick Win: Sie nehmen eine konkrete KI-Anwendung für ein Teammeeting mit, die Zusammenarbeit unterstützt und Diskussionen strukturiert.

Impuls 3: Zwischenmenschliche Führung im Wandel - Sicherheit, Fehlerkultur & Umgang mit Veränderungsangst

Veränderung fordert – und verunsichert. KI verstärkt diesen Effekt, weil sie Gewohntes infrage stellt und Komfortzonen verschiebt. Das gilt für jedes Unternehmen – ob Handwerksbetrieb, Industrieunternehmen oder Dienstleister.

In diesem dritten Webinar geht es 21. Mai von 8:30 bis 10:00 Uhr um das, was Führung jetzt besonders braucht:

den Umgang mit Unsicherheit und Widerständen,

das Geben von Orientierung ohne falsche Versprechen,

und eine Haltung, die Sicherheit vermittelt, auch wenn nicht alles planbar ist.

Wir zeigen, wie Führungskräfte Verunsicherung auffangen, Vertrauen stärken und Veränderung menschlich begleiten können.

Ihr Quick Win: Ein konkretes Mini-Toolkit für mehr Sicherheit im Veränderungsdialog, das im Alltag sofort Sicherheit schafft – für Sie und Ihr Team.