Veröffentlicht am 29.05.2026

Neumünster. „Im Mai haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Der leichte Abwärtstrend bei der Zahl der Arbeitslosen setzt sich fort. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich auf einem soliden Niveau. Trotz herausfordernder struktureller und konjunktureller Rahmenbedingungen befindet sich der Arbeitsmarkt auf einem tragfähigen Niveau", kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

„Von der aktuellen Frühjahrsbelebung profitieren vor allem Menschen mit einer beruflichen Qualifikation. Wer keinen Abschluss hat, hat Nachteile am Arbeitsmarkt. Eine berufliche Ausbildung oder Qualifikation lohnt sich. Sie sind die Basis für den eigenen Erfolg und lassen sich nachholen. Wir unterstützen dabei", appelliert Sauck.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Mai 10.634 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 282 weniger als im April (minus 2,6 Prozent) und 69 mehr als ein Jahr zuvor (plus 0,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vorjahr 5,5 Prozent. Im April lag sie bei 5,7 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Mai 727 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 74 weniger als im April und 36 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 760 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 47 weniger als im April und 118 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Mai 3.917 Personen – 119 weniger als im April (minus 2,9 Prozent) und 175 mehr als vor einem Jahr (plus 4,7 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Mai 6.717 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 163 weniger als im April (minus 2,4 Prozent) und 106 weniger als vor einem Jahr (minus 1,6 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Mai 747 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 190 mehr als im April (plus 34,1 Prozent) und 336 mehr als vor einem Jahr (plus 81,8 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Mai aus dem Bereich der Zeitarbeit, der Freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2025 wurden dem gAG-S 1.863 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2026 gemeldet, 125 oder 6,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 975 unbesetzt.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis zum aktuellen Stichtag meldeten sich 1.506 Bewerber und Bewerberinnen, 66 oder 4,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 792 sind noch unversorgt.

„Rechnerisch gibt es zurzeit rund 1,24 offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber bzw. unversorgter Bewerberin", so Sauck und appelliert an Jugendliche, die noch Unterstützung bei der Berufswahl oder der Suche nach einem Ausbildungsplatz benötigen, die Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Ein professioneller Blick von außen hilft, den Überblick über die Vielzahl und häufig unbekannten beruflichen Möglichkeiten zu gewinnen. Duale Ausbildung ist der Schlüssel zum beruflichen Einstieg, langfristiger Beschäftigung und weiteren attraktiven Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten", so Sauck weiter.

Jedes Jahr bleiben in der Region Mittelholstein viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Jeder bedeutet eine ungenutzte Chance, denn eine Ausbildung ebnet Jugendlichen den Weg in ihre berufliche Zukunft und ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Nicht nur Eltern können Ihre Kinder in dieser wichtigen Phase unterstützen. Auch die Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für Arbeit Neumünster können bei Stolpersteinen auf dem Weg helfen.

So kann es auch kurzfristig gelingen, einen potentiellen Ausbildungsbetrieb in einem Praktikum in den Ferien von den eigenen Stärken zu überzeugen. Und für viele Berufe ist auch ein späterer Ausbildungsbeginn möglich.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Auf https://www.arbeitsagentur.de/videotermin steht, wie es geht.

„Wer jetzt aktiv in den Endspurt bei der Ausbildungssuche geht und gemeinsam mit Eltern und Berufsberaterinnen und Berufsberatern Erfolg hat, kann mit einem guten Gefühl die Sommerferien genießen und tut etwas für die eigene Zukunft", so Sauck.

Der regionale Arbeitsmarkt

In der Stadt Neumünster

• sind im Mai 3.794 Menschen arbeitslos gemeldet – eine Person weniger als im April (minus 0,0 Prozent) und 59 mehr als vor einem Jahr (plus 1,6 Prozent) • beträgt die Arbeitslosenquote im Mai 8,5 Prozent wie im April. Vor einem Jahr lag sie bei 8,4 Prozent • wurden dem gAG-S im Mai 228 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 72 mehr als im April (plus 46,2 Prozent) und 86 mehr als vor einem Jahr (plus 60,6 Prozent)