Veröffentlicht am 22.05.2026

Neumünster.SWN überträgt den Telekommunikationsbereich zum 1. Juni 2026 auf die NordConnect GmbH. Für Kundinnen und Kunden der Marke GIGA5 bleiben Leistungen, Preise und Vertragslaufzeiten unverändert. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden werden in den nächsten Tagen zusätzlich per Anschreiben ausführlich informiert.

Der Telekommunikationsmarkt verändert sich stetig: Der Bedarf an leistungsfähigen Glasfaseranschlüssen wächst, Kundinnen und Kunden erwarten stabile Netze, attraktive Bandbreiten und einen verlässlichen Service. Um diesen Anforderungen auch künftig bestmöglich gerecht zu werden, geht SWN nun den nächsten Schritt: Mit Wirkung zum 1. Juni 2026 wird der Telekommunikationsbereich von SWN im Rahmen einer Ausgliederung auf die eigene Tochtergesellschaft NordConnect GmbH übertragen. Ab diesem Zeitpunkt ist die NordConnect GmbH Vertragspartnerin für die bestehenden GIGA5-Verträge.

Für Kundinnen und Kunden ändert sich durch die Übertragung grundsätzlich nichts: Die vertraglich vereinbarten Leistungen, monatlichen Kosten, Laufzeiten und gebuchten Optionen bleiben unverändert bestehen. Kundinnen und Kunden müssen selbst nur aktiv werden, wenn sie ihre Rechnungen per Überweisung bezahlen. Sie werden gebeten, bei der nächsten Überweisung die neue Bankverbindung der NordConnect GmbH bei der Norddeutschen Landesbank zu beachten: IBAN DE29 2505 0000 0202 5864 00, BIC NOLADE2HXXX.

Alle betroffenen Kundinnen und Kunden werden in den nächsten Tagen per Anschreiben noch einmal ausführlich über die Übertragung informiert. Darin werden auch die wichtigsten Fragen zu bestehenden Vertragsbedingungen, Zahlungen, Datenschutz und Servicekontakten beantwortet.

Weitere Informationen finden Kundinnen und Kunden wie gewohnt auf der Website unter NordConnect.de oder GIGA5.de. Der Kundenservice ist telefonisch unter 04321 202-2750 oder per E-Mail an service@giga5.de erreichbar.

Über NordConnect

Die NordConnect GmbH mit Sitz in Neumünster ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Neumünster gemeinsam mit den Stadtwerken SH. Sie übernimmt zum 1. Juni 2026 den Telekommunikationsbereich von SWN und führt die bestehenden GIGA5-Verträge fort. Ziel ist es, die Glasfaseraktivitäten zu bündeln und Kundinnen und Kunden auch künftig leistungsstarke Telekommunikationsangebote, hohe Servicequalität und attraktive Bandbreiten bereitzustellen.