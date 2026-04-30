Veröffentlicht am 30.04.2026

Neumünster. „Im April haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeits-los gemeldet. Damit bleibt die Zahl der Arbeitslosen im leichten Abwärtstrend. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich auf einem soliden Niveau. Trotz herausfordernder strukturel-ler und konjunktureller Rahmenbedingungen hält sich der Arbeitsmarkt stabil“, kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

„Hintergrund ist eine Frühjahrsbelebung, von der zuerst Menschen mit einer beruflichen Qualifikation pro-fitieren. Das macht deutlich: Ausbildung lohnt sich. Wer keinen Abschluss hat, hat Nachteile am Arbeitsmarkt. Ausbildung und Qualifikation sind der Schlüssel für den eigenen Erfolg und lassen sich nachholen. Wir unterstützen dabei“, appelliert Sauck.

Arbeitslosigkeit Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im April 10.916 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 110 weniger als im März (minus 1,0 Prozent) und 446 mehr als ein Jahr zuvor (plus 4,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,7 Prozent, wie bereits im März. Im Vorjahr lag sie bei 5,5 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im April 801 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 20 mehr als im März und 42 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 807 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 51 mehr als im März und sieben mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im April 4.036 Personen – 103 weniger als im März (minus 2,5 Prozent) und 381 mehr als vor einem Jahr (plus 10,4 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im April 6.880 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind sieben weniger als im März (minus 0,1 Prozent) und 85 mehr als vor einem Jahr (plus 1,3 Prozent).

Stellenangebot Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im April 557 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 106 weniger als im März (minus 16,0 Prozent) und 62 weniger als vor einem Jahr (minus 10,0 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im April aus dem Bereich der Freiberuflichen, wissen-schaftlichen und technischen Dienstleistungen, dem Handel und der Zeitarbeit.

Ausbildungsmarkt Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2025 wurden dem gAG-S 1.774 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2026 gemeldet, 142 oder 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.263 unbesetzt. Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis zum aktuellen Stichtag meldeten sich 1.417 Bewerber und Bewerbe-rinnen, 81 oder 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 844 sind noch unversorgt.

„Rechnerisch gibt es zurzeit rund 1,5 offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Be-werber bzw. unversorgter Bewerberin“, so Sauck und appelliert an Jugendliche, die noch Un-terstützung bei der Berufswahl oder der Suche nach einem Ausbildungsplatz benötigen, die Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Ein professioneller Blick von außen hilft, den Über-blick über die Vielzahl und häufig unbekannten beruflichen Möglichkeiten zu gewinnen. Duale Ausbildung ist der Schlüssel zum beruflichen Einstieg, langfristiger Beschäftigung und weite-ren attraktiven Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten“, so Sauck weiter.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist ge-bührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Auf https://www.arbeitsagentur.de/videotermin steht, wie es geht. Oder besuchen Sie uns auf der Nordic Motor Show (08. bis 10. Mai) oder der vocatium (20. bis 21. Mai) in den Holsten-hallen Neumünster.

In der Stadt Neumünster

• sind im April 3.795 Menschen arbeitslos gemeldet – 56 weniger als im März (minus 1,5 Prozent) und 99 mehr als vor einem Jahr (plus 2,7 Prozent), • beträgt die Arbeitslosenquote im April 8,5 Prozent. Im März lag sie bei 8,6 Prozent und vor einem Jahr bei 8,4 Prozent. • wurden dem gAG-S im April 156 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –43 weniger als im März (minus 17,9 Prozent) und 29 weniger als vor einem Jahr (minus 15,7 Prozent).