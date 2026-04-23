Veröffentlicht am 23.04.2026

Das 2. Baltic Games Fest findet am Freitag, 24. und Samstag, den 25. April 2025 im Forum der Holstenhallen statt. Die Besucher erwartet erneut ein sehr umfangreiches Programm, wobei das Thema Gaming in vielerlei Facetten beleuchtet wird. In der Ausstellung der Indie- Games präsentieren sich insgesamt 60 Ausstellende. Die Ausstellung ist damit restlos ausgebucht. Ursprünglich rechnete der Veranstalter mit 50 Ausstellern. Das Baltic Games Fest ist damit die größte Veranstaltung in Deutschland mit dem Schwerpunkt Indie- Games.

Weitere Aussteller wie beispielsweise der E-Sportverband S.- H, IF- Game, CampusCon oder Kiel Gamingport bieten den Besuchern weitere Gaming- Stationen mit unterschiedlichsten Spielen. Die Besucher können auf dem „BGF“ wie das Baltic Games Fest in Kurzform genannt wird, somit an über 100 Spielstationen zocken. Parallel finden hierzu unterschiedlichste Talks und Workshops zum Thema Gaming statt. Während am Freitag vor allem fachliche Themen präsentiert werden, ist der Samstag deutlich mehr an die Allgemeinheit mit z. B. Themen: Wann wird Gaming zur Sucht? gerichtet.

Am Abend des ersten Veranstaltungstages warten dann noch zwei weitere Highlights auf die Besucherinnen und Besucher. Ab 18:30 Uhr findet die Awardverleihung in den Kategorien:

- Bestes Spiel (Jury) - Bestes Debüt - Sonderpreis: Bestes Spiel aus Schleswig- Holstein - Bestes Spiel (Publikumspreis)

statt. Moderiert wird der Abend von dem aus diversen Fernsehproduktionen und von der Verleihung des deutschen Computerspielpreises bekannten Uke Bosse.

Direkt im Anschluss folgen rockige Klänge der Band „Tag der Helden“ und geben dem Event zusätzlichen Partycharakter, so dass die Titelträger Ihre Siege gebührend feiern können. Beide Programmpunkte sind in der Tageskarte enthalten. Für Besitzer des Networking- Tickets und alle Aussteller gibt es danach noch die Möglichkeit sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und zu vernetzen.

Neu ist in diesem Jahr ein eigens geschaffener Bereich für Cosplay. Für alle Besucherinnen und Besucher, die im Cosplay erscheinen, gibt es ein spezielles Zwei-Tages- Ticket. Hiermit haben die Cosplayer ebenfalls Zugang zu einem eigenen Bereich und Umziehmöglichkeiten vor Ort.

Neu ist ebenfalls die eigens für das Baltic Games Fest programmierte App. Hiermit haben die Besucher, die Möglichkeiten die Spiele vor Ort zu bewerten (Publikumspreis) und an der Main Quest teilzunehmen, die mit attraktiven Gewinnen lockt. Die App kann vor Ort mittelt QR- Code heruntergeladen werden.

Tickets für die Baltic Dev Talks sind unter www.balticgamesfest.com und an der Tageskasse erhältlich. Sie kosten zwischen 15 und und 25 Euro je nach gewählter Kategorie.