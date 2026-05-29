Veröffentlicht am 29.05.2026

Neumünster – Die diesjährige Innungsversammlung der Fachinnung Kälte- und Klimatechnik Schleswig-Holstein stand ganz im Zeichen von Kontinuität, Anerkennung und einem starken Miteinander. Der amtierende Obermeister Robert Brodersen wurde von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt, was die Geschlossenheit und das Vertrauen innerhalb der Innung eindrucksvoll unterstreicht. Besondere Würdigungen erhielten zwei prägende Persönlichkeiten: •Klaus Oelrichs wurde aufgrund seiner langjährigen Verdienste und seines außergewöhnlichen Engagements zum Ehrenobermeister ernannt. •Für ihre jeweils über 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand der Innung wurden Klaus Oelrichs und Wolfgang Scharf mit der Silbernen Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein ausgezeichnet.

Die durchweg einstimmigen Wahlen spiegeln das harmonische und konstruktive Innungsleben wider, das die Fachinnung seit Jahren prägt.

Der neue Vorstand: Obermeister Robert Brodersen stellv. Obermeister Thies Oelrichs Lehrlingswart Torben Freiberg Beisitzer Axel Schnoor Inhaltlich befasste sich die Versammlung mit aktuellen und praxisrelevanten Themen. Im Mittelpunkt standen die überbetrieblichen Lehrgänge an den Standorten Rendsburg und Springe, die für die Ausbildung im Kälte- und Klimahandwerk von zentraler Bedeutung sind. Zudem informierte der Vorstand darüber, dass die Innung eine Stellungnahme zur neuen F-Gase-Verordnung beim Umweltministerium SH eingereicht hat, um die Interessen des Handwerks aktiv in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen.

Fotos v.l.nr.: Vorstand (KI unterstützt): Robert Brodersen, Thies Oelrichs, Torben Freiberg und Axel Schnoor