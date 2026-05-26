Veröffentlicht am 26.05.2026

Die Landesinnung des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks Schleswig-Holstein hat turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt. Der amtierende Landesinnungsmeister Wulf Helmert wurde erneut bestätigt und tritt nun seine letzte Amtszeit an. Mit seinem neuen Stellvertreter Tim Pahl ist zugleich eine klare Perspektive für die zukünftige Nachfolgeregelung geschaffen.

Inhaltlich standen bei der Innungsversammlung im April insbesondere die Gemeinschaftsgrabanlage KUBO sowie das Projekt „Campus Vivorum" im Mittelpunkt. Beide Vorhaben sollen die handwerkliche Qualität, die Sichtbarkeit des Berufs und moderne Formen der Bestattungskultur weiter stärken.

Darüber hinaus gab die Innung ein kurzes Statement zur aktuellen Tarifsituation ab. Hier hoffe man, auf einen konstruktiven Austausch mit den Tarifpartnern.

Der neugewählte Vorstand: