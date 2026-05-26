Veröffentlicht am 26.05.2026

Neumünster. Unternehmen in Deutschland und Europa stehen unter Druck: steigende Unsicherheiten im globalen Energiemarkt, Anforderungen durch Regulierung, volatile Energiemärkte, Investitionsunsicherheiten – und gleichzeitig die Erwartung und die Motivation, Prozesse zu dekarbonisieren und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Wie können Industrie, Politik und Energieunternehmen in diesem Spannungsfeld dafür sorgen, dass die Chancen der hier erzeugten Energie bestmöglich genutzt werden – für mehr Sicherheit und mehr Wettbewerbsfähigkeit? Dem widmet sich das Eröffnungspodium auf der INDUSTRY MEETS RENEWABLES (IMR) 2026 am 10. Juni in Neumünster.

Kompetenz aus Politik und Wirtschaft auf dem Podium

Unter dem Titel „Energiewende 2.0 als Schlüssel für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ diskutiert dort Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt mit Karla Steinecke, Referentin Energie & Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik beim Mittelstandsverband BVMW, Alexandra Pehlken, Steinbeis Transferzentrum Ressource und Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), Thomas Buhk, Buhck Umweltservice GmbH & Co KG und Präsident der IHK Schleswig-Holstein und Ove Petersen, CEO von GP JOULE und Vorsitzender des Branchenverbands watt_2.0 e.V.

Das Podium versteht sich bewusst nicht als reine Impulsrunde, sondern als strategischer Kompass für den Konferenztag. Es geht um konkrete Antworten auf drängende Fragen: Wie schaffen wir Planungssicherheit für Investitionen? Wie gelingt die verlässliche und dauerhaft günstige Versorgung der Wirtschaft mit Energie? Wie werden Flexibilität, Speicher und sektorübergreifende Lösungen systemisch integriert?

Die INDUSTRY MEETS RENEWABLES (IMR) 2026 setzt dabei auf eine aktive Einbindung aller Teilnehmenden: Interaktive Formate, moderierte Diskussionen und gezielte Dialogsequenzen ermöglichen es den Konferenzgästen, ihre Perspektiven einzubringen.

Ziel ist es, nicht nur über Transformation zu sprechen, sondern gemeinsam tragfähige Lösungsansätze zu entwickeln. Die Konferenz versteht sich als Arbeitsplattform – nicht als Frontalveranstaltung.

Die Konferenz bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Politik sowie der Erneuerbare-Energien-Branche zusammen, um praxisnahe Lösungen für die Transformation der Wirtschaft zu diskutieren. Unternehmen berichten aus erster Hand über konkrete Projekte, Erfahrungen und Strategien zur Integration erneuerbarer Energien in ihre Produktionsprozesse.

📅 10. Juni 2026 🕘 9:30 – 18:30 Uhr 📍 Holstenhallen Congress Center, Neumünster

Weitere Informationen und Tickets auf der IMR-Website

Schirmherr der Konferenz ist Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein.