Veröffentlicht am 25.03.2026

Neumünster. Vom 9. bis 13. September steht in den Holstenhallen Neumünster wieder das Bauen im Mittelpunkt: Die NordBau 2026 bietet mit ihren Ausstellern, Partnerverbänden und einem umfangreichen Kongressangebot zahlreiche Neuheiten, Beratungsangebote sowie Möglichkeiten zum Netzwerken und für Wissenstransfer.

Fokus: Bauen mit Holz

Die Hallen 4 und 6 werden ab 2026 zu „Holzbau-Hallen“. Gemeinsam mit dem Holzbauzentrum*Nord (HBZ*Nord) präsentieren die Aussteller und Partner der NordBau die geballte Kompetenz zum Thema Bauen mit Holz. Unter dem Motto „Holz*Handwerk*Zukunft“ richtet sich die neue Plattform gezielt an Fachleute aus dem Holzbau, dem Ingenieurwesen, der Architektur, der Wohnungswirtschaft sowie an Investoren. Sie zeigt Innovationen anhand von Praxisbeispielen und wie vielseitig der Baustoff Holz in modernen Gebäuden eingesetzt werden kann. Auf der zentralen Bühne werden Projekte, Materialien und Techniken vorgestellt, die sowohl Investoren als auch privaten Bauherren von Nutzen sein können. Der dazugehörige Branchentreff lädt Aussteller und Gäste zu Dialog und Austausch ein.

Bauen: Geplant, vernetzt, zukunftsorientiert

Die Zukunft des Bauens ist digital, nachhaltig und vernetzt. Unter diesem Leitsatz bündeln führende Akteure aus Architektur und Ingenieurwesen ihre Forschungsexpertise. Sie geben dazu spannende Einblicke an verschiedenen Anlaufstellen in Halle 1. Im Zentrum stehen zukunftsweisende Themen wie Smart Construction, Kreislaufwirtschaft und Erkenntnisse der Materialprüfanstalt SH. Im engen Zusammenspiel mit der AIK SH (Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein) zeigen alle Partner, wie moderne Bauprozesse effizienter und ressourcenschonender gestaltet werden können.

Gleichzeitig werden die Berufe rund um Bauplanung nahbar präsentiert und Interessierte können mit Studierenden und Profis in Kontakt kommen. Auch die Gemeinschaftsfläche des Baugewerbeverbandes SH, mit den Handwerkskammern Lübeck und Flensburg bietet Raum für Austausch und Beratung. Der Fokus liegt auf Nachwuchsförderung und Nachfolgeregelungen. Fundiert wird diese Thematik ebenso vom Bauindustrieverband mit dem Ausbildungszentrum Ahrensbök aufgegriffen, die gemeinsam die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Bauindustrie präsentieren.

Recruiting, Nachwuchs, Förderung

Etablierte Bauunternehmen nutzen die NordBau mittlerweile nicht nur zur Vorstellung innovativer Produkte und Verfahren, sondern auch um Personal zu gewinnen. Sie kommen auf dieser Plattform in den Dialog mit dem Branchennachwuchs, angehenden Auszubildenden und Studierenden sowie mit interessierten Fachkräften. In Halle 1 sind diese Branchengrößen in bester Gesellschaft, denn hier sind auch weitere Firmen positioniert, die sich im Rahmen der „NordJob Bau: Technik“ gezielt den Jugendlichen als Arbeitgeber präsentieren.

Über das Institut für Talententwicklung kommen Schülerinnen und Schüler bereits im 14. Jahr zu vorab vereinbarten Terminen auf die Messe und treten direkt mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt – frei von einem echten Vorstellungsgespräch, raus aus der Schulsituation, umgeben von der Branche, die breitgefächert auf der Messe vertreten ist. Immer mehr Schulen und Ausbildungszentren entdecken dieses Branchentreffen als Chance, dem Nachwuchs die „Bau-Welt“ zu eröffnen und damit praxisnahe Möglichkeiten der Berufsorientierung zu geben.

In den Hallen: Innovative Techniken, Lösungen und Baupartner

Denn das Spektrum der Branche ist groß. Interessant für Unternehmen und Kommunen, die ihr Equipment erneuern wollen, Aufträge vergeben oder sich auf neutraler Plattform mit Partnern austauschen möchten. Ebenso werden private Bauherren angesprochen, die einen Umbau, einen Neubau oder eine Sanierung planen. Die Aussteller präsentieren praxisnahe Lösungen gepaart mit umfassendem Knowhow. Die Produktpalette umfasst sowohl erfolgreich etablierte Lösungen als auch innovative Marktneuheiten. Dazu gehören Großgeräte mit E-Motoren, moderne Energie- und Heizmodule, ökologische Dämmstoffe sowie digitale Trends wie IT und KI am Bau.

So steht in Halle 5 wieder die Dachdeckerwelt mit kompetenten Partnern bereit – für fachkundige Beratung zu Produkten und Ausführungen. Drumherum präsentiert sich der Werkzeugbereich mit namhaften Marken für Profis und Hobbyhandwerker. In Halle 7 können sich Besucher am Infopoint von Verbraucherzentrale SH und Haus & Grund SH unkompliziert und terminfrei zur eigenen Immobilie und den energetischen Herausforderungen beraten lassen. Bei den umliegenden Herstellern besteht anschließend die Gelegenheit, passende Produkte und Lösungen der Energie- und Heiztechnik in Augenschein zu nehmen und Einbaumöglichkeiten mit den Experten zu erörtern. In diesem Bereich haben auch die Aussteller des dänischen Gemeinschaftsstands in Halle 8 einige Besonderheiten im Gepäck. So sind dort u.a. außergewöhnliche Solardachplatten zu finden, bei denen die Solarzellen in einem starken Dachmaterial integriert sind und so versteckt eine stilvolle und gleichzeitig regenerative Dachlösung bieten.

Über den Tellerrand oder eben über die Grenzen zu schauen, kann sich also lohnen. Das gilt auch für die Innenausstattung: Kreative Tapeten, Fliesen und Maltechniken, platzsparende Küchenmodule, zeitsparende Fertighauslösungen sowie Poolmodelle für drinnen und draußen. Für den Feinschliff beim Wohnen bieten die Aussteller ein breites Sortiment.

Im Freigelände: Große Maschinen, großes Angebot

Gut sortiert und gefüllt zeigt sich auch das ausgebuchte Freigelände mit den verschiedenen Schwerpunkten. Baumaschinen und Baugeräte von klein bis ganz groß werden auf dem gesamten Holstenhallen-Gelände präsentiert. Interessierte können Material, Verarbeitung und Technik prüfen und sich vorführen lassen. Das Angebot umfasst elektrogetriebene Maschinen mit der dazugehörigen Ladeinfrastruktur, hochmodern gesteuerte Baumaschinen für den Straßenbau, Nutzfahrzeuge mit speziellen Einbauten, kommunale Geräte für unterschiedliche Witterungen sowie Krane und Leitern. Besucher können dort auch Ausstattung für den Außenbereich entdecken: Gartenhäuser, Carports, Zaun- und Terrassenelemente.

Wissenstransfer und Netzwerken – branchenspezifischer Austausch

Ein wichtiger Baustein der Messe NordBau ist weiterhin der Kongressbereich, der 2026 erneut einen Zuwachs an Veranstaltungen verzeichnen kann und gebündelt in den Räumlichkeiten der Holstenhallen stattfindet. Zahlreiche Verbände, Institutionen, Kammern und Ministerien nutzen die Gelegenheit des Branchentreffens, ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen, Mitglieder zu informieren, mit Partnern in den Austausch zu kommen und Fachwissen weiterzugeben. Beispielhaft für rund 50 Angebote sollen hier der Brandschutz- und Sicherheitstag, die Kanalsanierungstage, der Tag der Bauministerin, das Praxisforum Kommunal- und Umwelttechnik sowie die VDBUM Akademie genannt werden. Rund um das Kongressangebot sind alle Teilnehmer eingeladen, die Messe und ihre Aussteller zu besuchen.

CONBAU Nord – praxisnahe Inspiration und Weiterentwicklung

Bereits ins dritte Jahr geht der hochkarätig besetze Baukongress im Norden zu „Wohnungsbau in der Transformation“: CONBAU Nord am 9.+10. September 2026 im Holstenhallen Congress Center. Expertinnen und Experten aus Baupraxis, Wohnungswirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung widmen sich Wärmewende, Demografie und Standards in unterschiedlichen Sitzungsformaten: Leitsessions, World Cafés, Poster-Pitches, Best Practices, Fish Bowl. Bei allen stehen der fundierte und interdisziplinäre Wissensaustausch sowie die gemeinsame Entwicklung von Ideen im Mittelpunkt, um geeignete Maßnahmen zu identifizieren und Akzeptanz für eine notwendige Transformation im Gebäude- und Wohnungsbau zu schaffen.

71. NordBau: 9.-13. September 2026, 9-17 Uhr, Messegelände Holstenhallen Neumünster