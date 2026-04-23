Veröffentlicht am 23.04.2026

Neumünster. Schleswig-Holsteins Logistikbranche steht bereit für den Wandel. Unter dem Motto „Stromrausch in der Logistik“ trafen sich am 16. April fast 200 Teilnehmer im Holstenhallen-Congress Center Schleswig-Holstein, um die Transformation der drittgrößten Branche Deutschlands aktiv zu gestalten. Die große Resonanz bestätigte erneut die Bedeutung der Veranstaltung als landesweiter „Hot Spot“ für den Güterkraftverkehr der Zukunft.

Vor Ort herrschte eine neugierige und zugewandte Atmosphäre. Ziel der Organisatoren war es, weite Teile der Wertschöpfungskette von Energieerzeugern und Projektentwicklern bis hin zum Fahrzeughändler zusammenzubringen. Staatssekretär Joschka Knuth, der die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernahm, hob in seinem Grußwort die strategische Bedeutung des Standorts und der Branche hervor: „Der Tag der Logistik in Neumünster zeigt, wie leistungsfähig und zukunftsorientiert die Logistikbranche in Schleswig-Holstein unterwegs ist. Insbesondere die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs bietet in Zeiten energiepolitischer Herausforderungen stabile und planbare Perspektiven und stärkt unsere Unabhängigkeit durch den Einsatz erneuerbarer Energien.“

In den Impulsvorträgen zeigte sich deutlich, dass die Antriebswende keine Theorie mehr ist. Experten skizzierten die gesamte Bandbreite emissionsfreier Technologien:

Hannes Voigt (Voigt-Logistik) untermauerte die Wirtschaftlichkeit emissionsfreier Antriebe mit einer anschaulichen Fallstudie.

Matthias Behrens (nonoxx Pro GmbH) skizzierte die nötigen Schritte für den Infrastrukturausbau direkt im Depot.

Dr. Stefan Rehm (Hypion GmbH) bot einen Ausblick auf die Skalierbarkeit von Wasserstofflösungen im schweren Güterverkehr.

Holger Matzen, Sprecher des Future Fuels Cluster Neumünster, ergänzte hierzu: „Die Impulse bewiesen: Emissionsfreie Antriebe sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern oft schon die wirtschaftlich bessere Wahl.“

Der emissionsfreie Fuhrpark erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Die Besucher konnten neueste Technik hautnah erleben: Elektro-Lkw von Partnern wie Süverkrüp-Brinkmann, Fricke Nutzfahrzeuge und DHL Deutsche Post, DACHSER SE und Voigt-Logistik präsentierten die gesamte Bandbreite aktueller Netto-Null-Technologien. Auch Innovationen wie Retrofit-Lösungen wie Diesel-zu-H2-Umrüstung stießen auf großes Interesse.

Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster, fasste den Tag zusammen: „Schleswig-Holstein will klimaneutrales Industrieland werden. Netto-Null-Antriebstechniken sind dafür Schlüsseltechnologien, die wir für die Energiewende benötigen. Das Future Fuels Cluster Neumünster bringt dafür jedes Jahr Köpfe und Vorhaben zusammen.“

Das Future Fuels Cluster setzt seinen praxisnahen Ansatz konsequent fort, um die Antriebswende gemeinsam zu meistern. Der Tag der Logistik 2026 hat erneut bewiesen, dass Neumünster seine zentrale Lage aktiv für die notwendige Mobilitätswende nutzt.