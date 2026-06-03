Veröffentlicht am 03.06.2026

Neumünster. Im Rahmen ihrer Innungsversammlung am 26. Mai 2026 hat die Tischler-Innung Neumünster ihren Vorstand für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Die Versammlung fand in den Räumlichkeiten der Restauration Johann & Amalia in Neumünster statt und stand neben den turnusgemäßen Wahlen insbesondere im Zeichen aktueller Entwicklungen im Tischlerhandwerk, der Ausbildung sowie des fachlichen Austauschs innerhalb der Branche.

Als Obermeister wurde Joachim Schlüter erneut in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite stehen weiterhin der stellvertretende Obermeister Henning Melzer, Lehrlingswart Olaf Kröger, Kassenführer Michael Richardt sowie Beisitzer Wolfgang Molt.

Mit der Bestätigung des Vorstandes setzt die Tischler-Innung Neumünster bewusst auf Erfahrung, Verlässlichkeit und die kontinuierliche Fortführung der erfolgreichen Innungsarbeit. Gleichzeitig unterstrichen die Mitglieder die Bedeutung einer starken handwerklichen Gemeinschaft, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Branche erfolgreich begegnen zu können.