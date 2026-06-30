Veröffentlicht am 30.06.2026

Neumünster. Der Geschäftsbetrieb muss sicher laufen, Kundenaufträge sind abzuarbeiten – schon im normalen betrieblichen Alltag sind die Anforderungen sehr fordernd. Was passiert, wenn dann noch unerwartet Krisen wie ein längerer Stromausfall oder andere Störungen dazu kommen? Wie umfänglich und gut ist Ihr Betrieb darauf vorbereitet?

Die Firma Voigt Logistik gehört zu den größten Speditionen in Norddeutschland. Rund 100 eigene LKWs sind auf den Straßen sichtbar. In den sechs Logistikzentren arbeiten rund 500 Beschäftigte – ein sehr komplexes System von Terminvorgaben, Lieferketten und ineinandergreifenden Prozessen. Jede Störung kann wirtschaftliche Folgen haben.

Holger Matzen, Senior Business Development-Manager bei Herbert Voigt GmbH & Co. KG und Vorsitzender der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein e. V. wird über Maßnahmen zur Krisenvorsorge in seinem Unternehmen berichten. Er wird ganz praktisch darstellen, welche möglichen Krisen und Katastrophen für die Spedition lokalisiert wurden, wie Störungen verhindert werden sollen oder wie auf sie passend reagiert werden kann.

Vor diesem Hintergrund setzen wir die Veranstaltungsreihe „Krisen, Katastrophen und Konflikte“ mit einem praxisnahen Blick auf konkrete Unternehmensvorsorge fort.

Die Wirtschaftsagentur Neumünster lädt zur nächsten Veranstaltung der Reihe ein:

Krisenvorsorge im Unternehmen – Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu handeln Praxisbericht: Wie sich Voigt-Logistik auf den Weg zur Krisenfestigkeit macht

Mi., 22. Juli 2026 von 17 bis 19 Uhr Herbert Voigt GmbH & Co. KG | Herbert-Voigt-Straße 1 | 24539 Neumünster

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Krisen, Katastrophen und Konflikte“ und setzt den begonnenen Austausch zur Stärkung der betrieblichen Resilienz fort. Sie bietet Gelegenheit zum Austausch mit Expertinnen und Experten sowie anderen Unternehmen aus der Region. Ziel ist es, konkrete Ansätze für die eigene Krisenvorsorge mitzunehmen und weiterzuentwickeln.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.