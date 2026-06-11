Veröffentlicht am 11.06.2026

Neumünster. Hinter jeder Fahrt mit Hin&Wech steckt ein individueller Weg – zur Arbeit, zum Arzttermin, zum Sport oder nach Hause. Seit dem Start am 2. August 2020 haben sich 44.444 Menschen für die App des On-Demand-Angebots der SWN Verkehr GmbH registriert. „Die Zahl zeigt, dass flexible Mobilitätsangebote für viele Menschen in Neumünster inzwischen selbstverständlich geworden sind. Dass so viele Menschen Hin&Wech nutzen, freut uns sehr und bestätigt die Nachfrage nach bedarfsgerechter Mobilität“, sagt Sonja Kessal, Geschäftsführerin der SWN Verkehr GmbH. Doch wie sieht der Alltag hinter dem On-Demand-Angebot eigentlich aus? Ein Blick hinter die Fahrzeugtüren zeigt, wie sich Hin&Wech seit dem Start entwickelt hat. Sechs Fakten geben Einblicke in Zahlen, Nutzung und Entwicklung des On-Demand-Angebots.

Fakt 1: Entstanden in einer besonderen Zeit Als Hin&Wech am 2. August 2020 an den Start ging, befand sich Deutschland mitten in der Corona-Pandemie. Das On-Demand-Angebot wurde mit drei PKWs zunächst in den Tagesrandzeiten eingeführt, um den öffentlichen Nahverkehr in Neumünster flexibel zu ergänzen. Inzwischen wurde die Flotte auf 22 Fahrzeuge erweitert, 20 davon fahren mit E-Antrieb.

Fakt 2: Einzigartig in Deutschland Seit August 2022 ersetzt Hin&Wech am Sonntag komplett den Busverkehr. Damit ist Neumünster die einzige Stadt, die ihren Linienverkehr vollständig auf On-Demand-Verkehr umgestellt hat. Seitdem steigen die Fahrgastzahlen kontinuierlich an. Mittlerweile hat sich die Zahl der Menschen, die am Sonntag mit dem Stadtverkehr durch Neumünster fahren, mehr als verfünffacht gegenüber der Zeit, als die Busse fuhren. „Das spüren auch unsere Fahrgäste“, erklärt Sonja Kessal. „Gerade sonntags zu den Spitzenzeiten erfreut sich Hin&Wech sehr großer Beliebtheit. Mit jeder Kapazitätserweiterung gewinnen wir weitere Fahrgäste hinzu, sodass die Nachfrage kontinuierlich wächst.“

Fakt 3: Die Tagzone wächst Seit August 2023 ersetzt Hin&Wech in den Stadtteilen und in den an Neumünster angrenzenden Orten den Versorgungsverkehr. Die Zone, in der Hin&Wech auch tagsüber gebucht werden kann, umfasst mittlerweile die Stadtteile Böcklersiedlung, Faldera, Gadeland, Gartenstadt und Tungendorf sowie Arpsdorf, Ehndorf und Wasbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Besonders ältere Menschen sind sehr erfreut, dass ihre Lebensqualität aufgrund bedarfsgerechter Mobilität steigt.

Fakt 4: Buchen geht auch telefonisch Mit der Einführung des Sonntagsverkehrs wurde auch eine Telefonhotline als ergänzender Buchungskanal eingerichtet. Die 44.444 App-Registrierungen zeigen, dass sich die digitale Buchung per App bei den Fahrgästen sehr erfolgreich etabliert hat. Die Telefonhotline bleibt dennoch ein wichtiger Service für Fahrgäste, die eine persönliche oder nicht-digitale Buchungsmöglichkeit bevorzugen.

Fakt 5: Hin&Wech fährt zum Bustarif Der On-Demand-Verkehr ergänzt den Stadtverkehr um ein besonders flexibles Mobilitätsangebot. Statt fester Routen und Fahrpläne orientiert sich Hin&Wech direkt an den Fahrtwünschen der Fahrgäste. Fahrten können sowohl spontan als auch bis zu sieben Tage im Voraus gebucht werden. Durch die intelligente Bündelung von Fahrtanfragen auf gemeinsamen Streckenabschnitten wird das Angebot effizienter und lässt sich zum regulären Fahrpreis nutzen. Sämtliche Tickets, die in den Bussen der SWN Verkehr gültig sind, werden ebenfalls bei Hin&Wech anerkannt, auch das Deutschlandticket. Fahrgäste mit Schwerbehindertenausweis und gültiger Wertmarke nutzen das Angebot kostenfrei.

Fakt 6: Generationsübergreifend unterwegs Ursprünglich wurde Hin&Wech von der SWN Verkehr für die Zielgruppe der 16- bis 26-Jährigen konzipiert. In den vergangenen sechs Jahren hat sich das Angebot jedoch zu einem generationenübergreifenden Mobilitätsbaustein entwickelt. Besonders stark genutzt wird der On-Demand-Verkehr heute von Neumünsteranerinnen und Neumünsteranern im Alter zwischen 65 und 75 Jahren. Die Entwicklung der Fahrgaststruktur unterstreicht, dass Hin&Wech Menschen mit ganz unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen anspricht und erfolgreich verbindet.

Die sechs Fakten zeigen, wie sich Hin & Wech seit dem Start im Jahr 2020 entwickelt hat. Mit inzwischen 44.444 App-Registrierungen möchte SWN das Angebot auch künftig an den Bedürfnissen der Fahrgäste ausrichten.