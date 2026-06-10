Veröffentlicht am 10.06.2026

Neumünster. Wie soll die Neumünsteraner Innenstadt in Zukunft aussehen? Welche Ideen und Wünsche haben die Menschen vor Ort? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit die Erarbeitung des Rahmenplans Innenstadt. Die Stadt Neumünster lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich am Freitag, 19. Juni, an einem öffentlichen Werkstattgespräch im Tagungssaal des Kiek In zu beteiligen.

Der Rahmenplan Innenstadt soll gemeinsam von Verwaltung, Politik, lokalen Akteuren und den Menschen vor Ort entwickelt werden. Ziel ist es, konkrete Perspektiven und Maßnahmen für eine lebendige, nachhaltige und lebenswerte Innenstadt zu erarbeiten. Grundlage dafür sind Analysen, Beteiligungsformate und kreative Zukunftsideen. Die Anregungen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die Innenstadt ist das Herz unserer Stadt. Deshalb möchten wir möglichst viele Menschen einladen, ihre Ideen, Hinweise und Vorstellungen einzubringen“, sagt Stadtbaurätin Sabine Kling.

Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung und der Vorstellung erster Analyseergebnisse haben die Teilnehmenden Gelegenheit, bei Innenstadtspaziergängen und Workshops an verschiedenen Thementischen ihre Sichtweisen und Ideen einzubringen. Vorgestellt werden außerdem ein Innenstadt-Atlas sowie soziale und räumliche Daten, die als Grundlage für die weitere Planung dienen.

Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung

am 19. Juni im Kiek In, Gartenstraße 32

17 Uhr: Ankunft

17:15 Uhr: Begrüßung und Einführung

17:30 Uhr: Präsentation erster Zwischenergebnisse und möglicher Leitbilder; anschließend Innenstadtspaziergänge

18 bis 20 Uhr: Workshops an drei Thementischen

20 Uhr: Schlussbild und Ausblick

Die Stadt freut sich über eine rege Beteiligung. Eingeladen sind Menschen jeden Alters, die die Zukunft der Neumünsteraner Innenstadt mitgestalten möchten.

Weitere Informationen zum Rahmenplan Innenstadt gibt es unter: Rahmenplan Innenstadt · Stadt Neumünster.