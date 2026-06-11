Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:
Jedes Stück ein Unikat! Gesellenstücke der Tischler-Innung Neumünster begeistern
Veröffentlicht am 11.06.2026
Anbieter
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein
Firmendetails
Hamburger Str. 24
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Handwerk
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: https://www.handwerk-mittelholstein.de/index.html
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Deutschland
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