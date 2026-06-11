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Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:
Jedes Stück ein Unikat! Gesellenstücke der Tischler-Innung Neumünster begeistern

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Veröffentlicht am 11.06.2026

# Gesellenstücke # Neumünster # Kreishandwerkerschaft

Anbieter

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Firmendetails

Hamburger Str. 24
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Handwerk

Ansprechpartner

Kein Ansprechpartner hinterlegt

Web: https://www.handwerk-mittelholstein.de/index.html

Impressum

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