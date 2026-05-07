Veröffentlicht am 07.05.2026

Neumünster. Bei der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Schule und Wirtschaft zusammen, um sich über die Chancen und Anforderungen im Handwerk auszutauschen.

Geschäftsführer Carsten Bruhn stellte die Kreishandwerkerschaft vor und zeigte auf, welche Bedeutung das Handwerk für die regionale Wirtschaft hat. Besonders hervorgehoben wurden die vielfältigen Perspektiven der dualen Ausbildung – von einer fundierten Fachqualifikation bis hin zu attraktiven Weiterbildungs- und Karrierewegen.

Dachdeckermeister Lars Thullesen gab praxisnahe Einblicke in seinen Betrieb und erläuterte, wie Ausbildung im Handwerk konkret abläuft und welche Erwartungen sein Betrieb an junge Menschen hat. Seine Erfahrungen machten deutlich, wie wichtig authentische Einblicke für eine realistische Berufsorientierung sind.

Zusätzlich erhielten die Teilnehmenden Informationen zum Freiwilligen Handwerksjahr sowie zur Praktikumsprämie des Landes Schleswig-Holstein, die Jugendlichen den Einstieg ins Handwerk erleichtern und praktische Erfahrungen fördern.

Das Treffen unterstreicht, wie wertvoll der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft ist, um jungen Menschen Orientierung zu geben und Betriebe bei der Nachwuchsgewinnung zu unterstützen.