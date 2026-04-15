Veröffentlicht am 15.04.2026

Naturkatastrophen, hybride Bedrohungen und militärische Konflikte treffen unsere Gesellschaft und die Wirtschaft immer stärker. Besonders die sicherheitspolitische Lage hat sich grundlegend gewandelt. Der Operationsplan Deutschland bündelt Maßnahmen, um in Krisen und im Verteidigungsfall alle relevanten Akteure effektiv zusammenarbeiten zu lassen. Handel, Industrie, Logistik und Handwerk spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie sollen die Versorgung mit essenziellen Gütern und Dienstleistungen sichern.

Wir laden Sie zur Auftaktveranstaltung ein:

Krisen, Katastrophen und Konflikte. Was Unternehmen jetzt tun sollten.

Do., 7. Mai 2026 von 17 bis 19 Uhr

Ort (Neumünster) wird noch bekannt gegeben

Die Auftaktveranstaltung bietet einen kompakten Überblick über die aktuelle Lage, die Ziele des Operationsplans und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zudem schafft sie ein Netzwerk für den fachlichen Austausch zu Krisen- und Katastrophenszenarien. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Experten und anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und konkrete Schritte zur Stärkung Ihrer Krisenvorsorge zu planen.

Die Reihe behandelt in den nächsten Terminen unterschiedliche Fragestellungen zu Recht, Vorsorge und Resilienz im Unternehmen. Notieren Sie sich bereits heute den 22. Juli, 19. Aug., 30. Sept., 11. Nov., 03. Dez. jeweils ab 17 Uhr.

Anmeldung