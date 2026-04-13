Veröffentlicht am 13.04.2026

Neumünster. Kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups sowie alle Interessierten, die sich über den Schutz ihrer Ideen, Neuentwicklungen und Marken informieren möchten, sind herzlich zum kostenlosen Beratertag „Gewerbliche Schutzrechte" eingeladen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 5. Mai 2026, ab 09:30 Uhr im LOG-IN Gründerzentrum, Memellandstr. 2, Neumünster statt.

Die Teilnehmenden erhalten zunächst einen verständlichen Überblick über Nutzen und Funktion von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs. Ein rund 60-minütiger Einführungsvortrag beleuchtet die Grundlagen gewerblicher Schutzrechte – darunter die Fragen, welche Schutzrechte es gibt, wo diese angemeldet werden können und welche Kosten dabei entstehen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen kostenlos und individuell von einem Patentanwalt beraten zu lassen. Die Gespräche dauern jeweils rund 15 Minuten und werden in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen durchgeführt. Das Ende der Veranstaltung einschließlich der Einzelsprechstunde ist für ca. 12:45 Uhr vorgesehen.

Da Teilnehmende gelegentlich kurzfristig absagen, manche Fragen bereits im Vortrag geklärt werden und einzelne Besucher gemeinsam mit dem Anwalt sprechen möchten, werden feste Gesprächszeiten im Voraus nicht vergeben. Während der Wartezeit stehen Ansprechpersonen für Fragen und den fachlichen Austausch zur Verfügung.

Anmeldung