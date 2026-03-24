Veröffentlicht am 24.03.2026

Neumünster. Die Mitgliederversammlung der Elektro-Innung Neumünster setzt auf Kontinuität. Die Mitglieder bestätigten Stefan Schallert einstimmig als Obermeister. Stefan Schallert, der die Innung seit Jahren mit ruhiger Hand und klarer Vision führt, dankte für das Vertrauen. „Wir haben gemeinsam viel erreicht – und wir haben noch viel vor,“ so Schallert.

Ein zentrales Signal für die Zukunft setzte die Innung mit der Wahl von Michel Ickert zum neuen stellvertretenden Obermeister. Ickert, der bereits in verschiedenen Funktionen Verantwortung übernommen hat, soll perspektivisch an die Nachfolge Schallerts herangeführt werden.

Neben den Spitzenpositionen wurden auch alle weiteren Vorstandsposten sowie sämtliche Ausschüsse vollständig und – wie alle Wahlen an diesem Vormittag – einstimmig besetzt. Die klare Zustimmung der Mitglieder unterstreicht die Geschlossenheit der Innung und das gemeinsame Verständnis und die Weiterentwicklung des Elektrohandwerks in der Region.

Ein besonderes Anliegen bleibt die Stärkung des Gesellenprüfungsausschusses. Hier sucht die Innung weiterhin engagierte Elektromeisterinnen und Elektromeister, die sich aktiv in die Ausbildung des Nachwuchses einbringen möchten. „Unsere Branche lebt von gut ausgebildeten Fachkräften. Wer sich hier engagiert, gestaltet die Zukunft unseres Handwerks unmittelbar mit“, betonte Schallert.

Foto: Vorstand – v.l.n.r.: Sven Steffen, Ralf Axnick, Olaf Wolter, Fred Woebs, Michel Ickert und Stefan Schallert.