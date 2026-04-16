Veröffentlicht am 16.04.2026

Digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz und Extended Reality prägen zunehmend die Arbeitsweisen in der Kreativwirtschaft. Der Workshop vermittelt praxisnah, wie diese Technologien im kreativen Prozess eingesetzt werden können und welche Potenziale sich daraus für die Entwicklung neuer Formate und Anwendungen ergeben.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Prototyping-Ansatz: Ziel ist es, aus einer ersten Idee ein belastbares Konzept sowie eine anschauliche, virtuelle Welt zu entwickeln.

Im Verlauf des Workshops arbeiten die Teilnehmenden in Teams an der Konzeption einer eigenen Spiel- oder Simulationswelt, die abschließend als VR-Szene umgesetzt wird. Dabei werden zentrale Elemente wie Story, Charaktere, Gegenspieler, Weltdesign, Levelstruktur sowie Musik- und Soundkonzepte gemeinsam erarbeitet. Künstliche Intelligenz wird dabei gezielt als unterstützendes Werkzeug in den kreativen Prozess integriert.

Für den Einsatz von KI-Tools werden entsprechende Einstiegshilfen bereitgestellt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, individuelle Arbeitsweisen zu verfolgen und Rollen innerhalb der Teams flexibel zu gestalten – von der Bild- und 3D-Generierung bis hin zur Ausarbeitung von Sound und Narration.

Die praktische Umsetzung erfolgt auf eigenen Endgeräten. Ergänzend stehen für spezifische Anwendungen sowie für die Arbeit mit der Unreal Engine Geräte der Projektleitung zur Verfügung.

Ergebnis des Workshops sind ausgearbeitete Konzepte für virtuelle Spiel- oder Simulationswelten, ergänzt durch visuelle und akustische Elemente sowie erste prototypische Umsetzungen in einer dreidimensionalen Umgebung. Die Teilnehmenden erhalten damit einen fundierten Einblick in den Einsatz von KI und immersiven Technologien und entwickeln konkrete, vorzeigbare Ergebnisse.

Zielgruppen: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Medienschaffende, XR-Entwickler*innen und alle weiteren Personen und Unternehmen, die an Künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität interessiert sind.

Grundkenntnisse in der Erstellung verschiedener Medien sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung zur Teilnahme.