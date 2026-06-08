Veröffentlicht am 08.06.2026

Bad Segeberg. Korruption im Unternehmen wirkt oft abstrakt, solange sie nur als Compliance-Begriff in Richtlinien, Schulungen oder Geschäftsordnungen auftaucht. In der Praxis kann sie aber sehr schnell persönlich werden: für Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter, Gesellschafter und Aufsichtsgremien. Ein aktueller Beschluss des Bundesgerichtshofs zeigt, wie gravierend die Folgen sein können.

Der BGH hat mit Beschluss vom 27. Mai 2026 die Verurteilung eines früheren Geschäftsführers eines Entsorgungsbetriebs rechtskräftig bestätigt. Das Landgericht Neuruppin hatte den Angeklagten wegen Bestechlichkeit in 69 Fällen und wegen Steuerhinterziehung in sieben Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zudem wurde der Wert des vereinnahmten Bestechungslohns in Höhe von fast 950.000 Euro eingezogen. (Quelle: BGH, Beschluss vom 27.05.2026, Az. 1 StR 536/25; Pressemitteilung Nr. 101/2026 vom 03.06.2026.)

Worum ging es?

Nach den Feststellungen des Landgerichts war der Angeklagte Geschäftsführer einer GmbH im Bereich Abfallentsorgung. Die Gesellschaft entsorgte unter anderem Bauschutt auf brandenburgischen Deponien. Anteilseigner waren die Länder Berlin und Brandenburg, die über Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsrat Einfluss und Kontrolle ausübten.

Der Geschäftsführer soll ab dem Jahr 2011 einem Geschäftspartner geheime Betriebsinformationen verschafft haben. Dadurch konnte dessen Unternehmen in Ausschreibungsverfahren günstigere Angebote abgeben als Wettbewerber. Außerdem soll die Gesellschaft des Geschäftspartners bei Aufträgen bevorzugt worden sein. Im Gegenzug erhielt der Geschäftsführer nach den Feststellungen des Gerichts Bargeld sowie VIP-Tickets für einen Berliner Basketball- und Fußballverein.

Diese Vorteile verschwieg er in seinen Einkommensteuererklärungen. Das Landgericht ging deshalb neben der Bestechlichkeit auch von Steuerhinterziehung aus. Der BGH verwarf die Revision des Angeklagten; die Strafsache ist damit rechtskräftig abgeschlossen.

Warum der Fall für Unternehmen relevant ist

Der Fall ist nicht nur wegen der hohen Freiheitsstrafe bemerkenswert. Für Unternehmen zeigt er vor allem, dass Korruptionsrisiken selten isoliert bleiben. Aus einer verdeckten Vorteilsannahme können zugleich steuerliche Risiken, Einziehungsfragen, Reputationsschäden, zivilrechtliche Ersatzansprüche und interne Kontrollversäumnisse entstehen.

Gerade bei Ausschreibungen, Einkaufsentscheidungen, Beraterverträgen, Provisionsmodellen und laufenden Geschäftsbeziehungen entstehen sensible Schnittstellen. Wer interne Informationen weitergibt, Anbieter bevorzugt oder private Vorteile annimmt, bringt nicht nur sich selbst in Gefahr. Auch das Unternehmen kann erheblich belastet werden: wirtschaftlich, organisatorisch und öffentlich.

Besonders kritisch wird es, wenn öffentliche Auftraggeber, kommunale Beteiligungen oder regulierte Branchen beteiligt sind. Dann stehen Geschäftsleiter und Kontrollgremien häufig noch stärker im Fokus. Die Frage lautet dann nicht nur, ob eine einzelne Person strafbar gehandelt hat, sondern auch, ob das Unternehmen angemessene Kontrollmechanismen hatte.

ompliance muss praktisch funktionieren

Viele Unternehmen verfügen über Verhaltenskodizes, Freigaberegeln und Vier-Augen-Prinzipien. Entscheidend ist aber, ob diese Vorgaben im Alltag tatsächlich greifen. Eine Richtlinie nützt wenig, wenn vertrauliche Informationen ohne Dokumentation weitergegeben werden können, Auftragsvergaben nicht nachvollziehbar sind oder Geschenke und Einladungen nur informell behandelt werden.

Ein wirksames Compliance-System muss vor allem dort ansetzen, wo wirtschaftliche Entscheidungen vorbereitet werden: Einkauf, Vertrieb, Ausschreibungen, Vergabe, Projektsteuerung und Geschäftsführung. Dort entstehen die Situationen, in denen persönliche Nähe, wirtschaftlicher Druck und Informationsvorsprünge problematisch werden können.

Für Geschäftsführer ist der Fall zugleich ein Hinweis auf die persönliche Verantwortung. Wer Leitungsentscheidungen trifft, muss nicht nur eigene strafrechtliche Risiken im Blick behalten. Er muss auch dafür sorgen, dass im Unternehmen klare Zuständigkeiten, Kontrollwege und Dokumentationspflichten bestehen.

Was Unternehmen prüfen sollten

Unternehmen sollten insbesondere bei Ausschreibungen und wiederkehrenden Auftragsvergaben prüfen, ob Entscheidungswege nachvollziehbar dokumentiert sind. Auch der Umgang mit Geschenken, Einladungen, Tickets, Provisionen und sonstigen Vorteilen sollte klar geregelt sein.

Wichtig ist außerdem, vertrauliche Betriebsinformationen zu schützen. Wenn interne Kalkulationen, Angebotsgrundlagen oder technische Informationen nach außen gelangen, kann das nicht nur den Wettbewerb verzerren, sondern auch strafrechtliche Fragen auslösen.

Bei Verdachtsmomenten sollte nicht vorschnell intern improvisiert werden. Je nach Lage können arbeitsrechtliche, gesellschaftsrechtliche, steuerliche und strafrechtliche Fragen gleichzeitig betroffen sein. Eine strukturierte rechtliche Prüfung hilft, Beweise zu sichern, Fehler in der Kommunikation zu vermeiden und die nächsten Schritte sauber festzulegen.

Fazit

Der BGH-Beschluss macht deutlich: Bestechlichkeit im Unternehmen ist kein Randthema für große Konzerne. Auch mittelständische Unternehmen, kommunal geprägte Gesellschaften und spezialisierte Dienstleister können betroffen sein. Wo Aufträge vergeben, Informationen genutzt und Vorteile angenommen werden, entstehen Risiken.

Für Geschäftsleiter und Unternehmer ist der Fall ein Anlass, Compliance nicht nur als formales Pflichtprogramm zu verstehen. Entscheidend ist, ob die internen Regeln im Ernstfall tragen. Wer früh prüft, klare Strukturen schafft und sensible Geschäftsprozesse dokumentiert, reduziert nicht nur strafrechtliche Risiken, sondern schützt auch das Unternehmen selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.

FAQ

Was bedeutet Bestechlichkeit im geschäftlichen Zusammenhang?

Bestechlichkeit liegt vereinfacht gesagt vor, wenn jemand im Zusammenhang mit seiner beruflichen Funktion Vorteile annimmt oder sich versprechen lässt und dafür pflichtwidrig handelt oder einen anderen im Wettbewerb bevorzugt. Die genaue rechtliche Einordnung hängt vom Einzelfall ab.

Warum spielte in dem BGH-Fall auch Steuerhinterziehung eine Rolle?

Nach den Feststellungen des Landgerichts hatte der Angeklagte die erhaltenen Vorteile in seinen Einkommensteuererklärungen nicht angegeben. Dadurch entstand zusätzlich ein steuerstrafrechtlicher Vorwurf.

Was bedeutet Einziehung von Bestechungslohn?

Einziehung bedeutet, dass rechtswidrig erlangte Vermögenswerte oder deren Wert abgeschöpft werden können. Im entschiedenen Fall ging es um fast 950.000 Euro.

Welche Unternehmen sollten besonders aufmerksam sein?

Besonders sensibel sind Unternehmen mit Ausschreibungen, öffentlicher Beteiligung, kommunalen Auftraggebern, Einkaufsabteilungen, Projektvergaben oder engen Beziehungen zu wenigen Lieferanten.

Wann ist eine rechtliche Prüfung sinnvoll?

Eine Prüfung ist sinnvoll, wenn Hinweise auf unklare Vergaben, ungewöhnliche Vorteile, geheime Informationsweitergabe, Scheinrechnungen, Beraterhonorare oder nicht dokumentierte Entscheidungswege bestehen.