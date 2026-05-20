Veröffentlicht am 20.05.2026

Bad Segeberg. Viele Unternehmen behandeln Ermittlungsverfahren, interne Untersuchungen oder öffentlichkeitswirksame Rechtsstreitigkeiten noch immer primär als juristische Probleme. Das greift zunehmend zu kurz.

Denn hochkritische Verfahren finden heute gleichzeitig vor Ermittlungsbehörden, in klassischen Medien, auf Social Media und innerhalb politischer sowie regulatorischer Strukturen statt. Öffentliche Wahrnehmung entwickelt dabei schnell ihre eigene Dynamik — durch Leaks, investigative Berichterstattung, politische Interessen und digitale Eskalationsmechanismen.

Besonders in frühen Phasen von Ermittlungen entstehen dadurch oft Reputationsschäden, die später kaum noch korrigierbar sind, selbst wenn sich Vorwürfe juristisch relativieren.

Aus meiner Erfahrung an der Schnittstelle von Investigativjournalismus, Strafrecht und Krisenkommunikation werden Kommunikationsfragen in Deutschland häufig noch zu spät strategisch mitgedacht. Im angelsächsischen Raum ist man hier vielfach weiter. Dort gelten Kommunikationsstrategie, Litigation Strategy und Reputational Risk längst als eng miteinander verbunden.

Gerade bei komplexen oder politisch sensiblen Verfahren wird deshalb zunehmend interdisziplinär gearbeitet. Juristische, investigative und kommunikative Perspektiven werden von Beginn an zusammengeführt — nicht erst dann, wenn eine Krise bereits eskaliert ist.

Denn in High-Stakes-Situationen entscheidet nicht nur die juristische Lage, sondern auch, wie sich ein Fall öffentlich entwickelt.