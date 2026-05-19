Veröffentlicht am 19.05.2026

Kreis Segeberg. Die skandinavischen Länder gelten seit Jahren als besonders innovativ, politisch stabil und wirtschaftlich verlässlich. Gerade für mittelständische Unternehmen eröffnen sich dort attraktive Geschäftsmöglichkeiten – ob in Infrastruktur, Umwelttechnik, Erneuerbaren Energien oder der modernen Abfallwirtschaft.

Doch wie gelingt der Einstieg in Märkte wie Dänemark, Finnland, Norwegen oder Schweden? Welche Branchen bieten konkrete Potenziale? Und welche ersten Schritte sind sinnvoll, um neue Geschäftschancen erfolgreich zu nutzen?

Gemeinsam mit Benny Egholm Sørensen, BVMW-Auslandsvertretung Skandinavien, und Hans Kemeny, BVMW Metropolregion Hamburg / Schleswig-Holstein, lädt die WKS zu einer exklusiven individuellen Beratung ein. In einem vertraulichen Einzelgespräch von rund 60 Minuten erhalten Unternehmer eine erste Einschätzung der Chancen für ihr Unternehmen in Skandinavien – praxisnah, persönlich und mit konkreten Ansatzpunkten für die Umsetzung.

Aufbauend auf dem Thema der Zukunftswerkstatt aus 2025 bietet die kostenfreie Sprechstunde die Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen, Marktpotenziale zu bewerten und erste strategische Überlegungen für die internationale Ausrichtung zu entwickeln. Hier können Unternehmen in einen direkten Austausch mit erfahrenen Ansprechpartnern aus Wirtschaft und Außenhandel treten

Wie immer steht dabei der persönliche Dialog im Mittelpunkt: offen, praxisorientiert und mit Blick auf das, was für Ihr Unternehmen wirklich relevant ist.

Ein Termin – vier Länder – viele Möglichkeiten

EXPERTENSCHNACK Aktuelles Thema: Skandinavien als Chance für Ihr Unternehmen!

Donnerstag, 11.Juni 2026 von 9.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratungsgespräche nach persönlicher Terminvereinbarung bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH, Kurhausstr. 1, 23795 Bad Segeberg

Gesprächspartner: Hans Kemeny BVMW Metropolregion Hamburg / Schleswig-Holstein

Benny Egholm Sørensen BVMW-Auslandsvertretung Skandinavien

Anmeldungen bitte bis zum 05.Juni.2026 an team@wks-se.de. Die Anzahl der Termine ist begrenzt, die Vergabe erfolgt nach Anmeldung.

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